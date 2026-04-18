Александр Тихонов: «Я бы заключил со Свищевым, Губерниевым и остальными контракт, если не выполняют – в Магадан! Они не сделают ничего, эти люди только языком способны»

Тихонов: Губерниев не принесет лыжной федерации ничего, кроме вреда.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о возможной работе Дмитрия Губерниева в лыжном спорте.

Ранее Губерниев заявил, что его пригласили стать членом Ассоциации лыжных видов спорта России. Организацию возглавляет Дмитрий Свищев , в марте сменивший на посту Елену Вяльбе .

«Губерниев не принесет лыжной федерации ничего, кроме вреда. Я профессионал и знаю, что у нас из биатлона сделали посмешище, когда начали объявлять бойкоты Тихонову.

Сейчас говорят, что спортом должны управлять менеджеры – это полная безграмотность! Это старая истина: разрушим до основания, а потом построим новый мир. Все никак не можем построить. Как можно браться за все, не имея надлежащего образования?

Я бы заключил со Свищевым, Губерниевым и остальными какой-то контракт. Если они его не выполняют – в Магадан! Они не сделают ничего. Эти люди только языком способны. Они все уже пробовали, где они проявили себя на практике? Ноль абсолютный, результата нет. А берутся за все. У нас в России самая большая проблема – это кадровая политика. Скажу, что я большего ожидал от [министра спорта] Дегтярева », – сказал Тихонов.

