  • Александр Тихонов: «Я бы заключил со Свищевым, Губерниевым и остальными контракт, если не выполняют – в Магадан! Они не сделают ничего, эти люди только языком способны»
Александр Тихонов: «Я бы заключил со Свищевым, Губерниевым и остальными контракт, если не выполняют – в Магадан! Они не сделают ничего, эти люди только языком способны»

Тихонов: Губерниев не принесет лыжной федерации ничего, кроме вреда.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о возможной работе Дмитрия Губерниева в лыжном спорте.

Ранее Губерниев заявил, что его пригласили стать членом Ассоциации лыжных видов спорта России. Организацию возглавляет Дмитрий Свищев, в марте сменивший на посту Елену Вяльбе.

«Губерниев не принесет лыжной федерации ничего, кроме вреда. Я профессионал и знаю, что у нас из биатлона сделали посмешище, когда начали объявлять бойкоты Тихонову.

Сейчас говорят, что спортом должны управлять менеджеры – это полная безграмотность! Это старая истина: разрушим до основания, а потом построим новый мир. Все никак не можем построить. Как можно браться за все, не имея надлежащего образования?

Я бы заключил со Свищевым, Губерниевым и остальными какой-то контракт. Если они его не выполняют – в Магадан! Они не сделают ничего. Эти люди только языком способны. Они все уже пробовали, где они проявили себя на практике? Ноль абсолютный, результата нет. А берутся за все. У нас в России самая большая проблема – это кадровая политика. Скажу, что я большего ожидал от [министра спорта] Дегтярева», – сказал Тихонов.

Дмитрий Губерниев: «Скоро будет сенсация! Будем триумфально объединяться с Вяльбе при участии Свищева для больших лыжных свершений!»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
Подскажите пожалуйста, а как сын Губерниева попал на ТВ? Просто не особо смотрел телевизор, потом увидел фамилию, теперь в голове, как сам персонаж со свищевым в князьях. Это такая реальность нынче?
Подскажите пожалуйста, а как сын Губерниева попал на ТВ? Просто не особо смотрел телевизор, потом увидел фамилию, теперь в голове, как сам персонаж со свищевым в князьях. Это такая реальность нынче?
Такая реальность уже давно. У Губерниева язык длинный, вот и подлизнул кому надо за сынка
Подскажите пожалуйста, а как сын Губерниева попал на ТВ? Просто не особо смотрел телевизор, потом увидел фамилию, теперь в голове, как сам персонаж со свищевым в князьях. Это такая реальность нынче?
Такая реальность всегда была. И вы бы своего сына, будь у вас такая возможность, на теплое место пристроили.
Правильно, Губера надо на контракт, а потом в Магадан!!!
Правильно, Губера надо на контракт, а потом в Магадан!!!
Лучше сразу на контракт в Магадан
Лучше сразу на контракт в Магадан
Сразу нельзя, не гуманно, да и на контракте может перевоспитается ...
Свищева и Губерниева в принципе можно сразу в Магадан и без контракта.
Свищева и Губерниева в принципе можно сразу в Магадан и без контракта.
Не в Магадан, а на Колыму там их место.
Если всех наших чиновников, кто не справляется, отправить в Магадан, то там перенаселение случится. Но наверное, они и там своим любимым делом займутся - распилом тундры или деревьев в тайге. А про кадры Тихон верно сказал: когда по 25 лет люди сидят на одном и том же теплом троне, то развитие и реал.успехи подменяются движухой-показухой и работой языками в своих тг-каналах.
Если всех наших чиновников, кто не справляется, отправить в Магадан, то там перенаселение случится. Но наверное, они и там своим любимым делом займутся - распилом тундры или деревьев в тайге. А про кадры Тихон верно сказал: когда по 25 лет люди сидят на одном и том же теплом троне, то развитие и реал.успехи подменяются движухой-показухой и работой языками в своих тг-каналах.
Экстремизмом попахивает его заявление
Магадан-то чем провинился?
Сейчас Губерниев опять Тихонова во враги запишет, такая у него метода😆.
А Вяльбе- подруга навеки).
Интересно, что за препараты принимает мафиозо, на старости лет вдруг адекватные и правильные вещи заговорил))
Тихонов, да ты мой герой, мочи самозванцев !))
Да бесы они, а бесов надо изгонять.
Только не на Магадан!
Это мне не по годам.
Я пока туда доеду,
Опасаюсь - дуба дам!
