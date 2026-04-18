Призер чемпионата мира по прыжкам с трамплина Лиза Эдер завершила карьеру в 24 года

Призер ЧМ по прыжкам с трамплина Лиза Эдер завершила карьеру в 24 года.

Серебряный призер чемпионата мира-2025, австрийская прыгунья с трамплина Лиза Эдер объявила о завершении карьеры в возрасте 24 лет.

«Вот и все! Любая мечта когда-нибудь подходит к концу. Спасибо всем, кто сопровождал, поддерживал и следовал за мной на моем пути», – написала Эдер в соцсети.

В олимпийской команде Австрии подтвердили, что речь идет о завершении карьеры.

Эдер на ЧМ-2025 в Тронхейме завоевала серебро в командном турнире. В сезоне-2025/26 она заняла 4-е место в общем зачете Кубка мира.