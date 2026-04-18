  • Призер чемпионата мира по прыжкам с трамплина Лиза Эдер завершила карьеру в 24 года
Серебряный призер чемпионата мира-2025, австрийская прыгунья с трамплина Лиза Эдер объявила о завершении карьеры в возрасте 24 лет.

«Вот и все! Любая мечта когда-нибудь подходит к концу. Спасибо всем, кто сопровождал, поддерживал и следовал за мной на моем пути», – написала Эдер в соцсети.

В олимпийской команде Австрии подтвердили, что речь идет о завершении карьеры.

Эдер на ЧМ-2025 в Тронхейме завоевала серебро в командном турнире. В сезоне-2025/26 она заняла 4-е место в общем зачете Кубка мира.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Olympic Team Austria
Дмитрий Свищев: «Флаг России должен присутствовать не только на церемонии награждения. Он должен быть на разминке, на тренировке»
18 минут назад
Багиян об отказах иностранных паралимпийцев от совместных фото: «Думаю, ими просто руководят. За кулисами мы друг друга поздравляли и нормально общались»
сегодня, 09:11
Бронзовый призер ОИ-2002 в прыжках в трамплина Роберт Краньец попал в аварию на велосипеде в нетрезвом состоянии
сегодня, 08:09
Панжинский о лучшем лыжнике в истории: «Однозначно – Клэбо. Он невероятный гений»
сегодня, 06:37
Светлана Ишмуратова: «Я бы не стала сравнивать результаты Большунова и Коростелева, потому что Савелий прошел Олимпиаду, психологически подустал»
вчера, 17:25
Лыжник Нортуг и экс-футболист «Ливерпуля» Риисе проведут боксерский поединок 17 октября
вчера, 17:00
Олимпийский призер Панжинский: «Лыжники не популярны в нашей стране. Есть футболисты, которые ничего не добились, но их вся Россия знает»
вчера, 15:46
Губерниев о расследовании в отношении главы РУСАДА: «На фоне масштабного допуска российского спора нужно придумать что-то еще, чтобы закрыть нам дорогу»
вчера, 12:23
Савелий Коростелев: «Большунов выиграл один из общих зачетов Кубка мира, когда норвежцы пропустили половину этапов из-за ковида. Кто-то помнит это?»
вчера, 10:44
Хедегарт не вернется в биатлон: «Мне не смогли предложить место в элите, только в резервной сборной»
вчера, 10:32
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем