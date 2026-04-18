40-летний Петтер Нортуг опередил Клэбо на финише марафона «Кобберлопет» и занял 4-е место

Петтер Нортуг опередил Клэбо на марафоне «Кобберлопет», оба не попали на подиум.

18 апреля в рамках серии Ski Classics прошла лыжная гонка «Кобберлопет» на 43 км классическим стилем. Победы одержали Магнус Вестерхейм и Йоханна Хагстрем. 40-летний Петтер Нортуг на финише опередил Йоханнеса Клэбо и Эмиля Иверсена, однако все трое остались без подиума. «Кобберлопет» Сулитьельма, Норвегия 43 км, класссический стиль Мужчины 1. Магнус Вестерхейм (Норвегия) – 1:37.55,0 2. Томас Эдегорден (Норвегия) – 5,0 3. Вебьорн Муэн (Норвегия) – 11,0 4. Петтер Нортуг (Норвегия) – 20,0 5-6. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 25,0 5-6. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 25,0 Женщины 1. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 1:51.49,0 2. Тоне Лисе Педерсен (Норвегия) – 4.34,0 3. Лори Флошон Жоли (Франция) – 8.32,0 4. Мабель Амундсен (Норвегия) – 9.41,0 5. Мари Рисволл Амундсен (Норвегия) – 11.17,0 6. Матильде Стрем (Норвегия) – 16.13,0