40-летний Петтер Нортуг опередил Клэбо на финише марафона «Кобберлопет» и занял 4-е место
18 апреля в рамках серии Ski Classics прошла лыжная гонка «Кобберлопет» на 43 км классическим стилем. Победы одержали Магнус Вестерхейм и Йоханна Хагстрем.
40-летний Петтер Нортуг на финише опередил Йоханнеса Клэбо и Эмиля Иверсена, однако все трое остались без подиума.
Сулитьельма, Норвегия
43 км, класссический стиль
Мужчины
1. Магнус Вестерхейм (Норвегия) – 1:37.55,0
2. Томас Эдегорден (Норвегия) – 5,0
3. Вебьорн Муэн (Норвегия) – 11,0
4. Петтер Нортуг (Норвегия) – 20,0
5-6. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 25,0
5-6. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 25,0
Женщины
1. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 1:51.49,0
2. Тоне Лисе Педерсен (Норвегия) – 4.34,0
3. Лори Флошон Жоли (Франция) – 8.32,0
4. Мабель Амундсен (Норвегия) – 9.41,0
5. Мари Рисволл Амундсен (Норвегия) – 11.17,0
6. Матильде Стрем (Норвегия) – 16.13,0
Мои поздравления и пожелания всего наилучшего!
Амундсен был 9 ый +1:22, Стенсхаген 12ый +2:05, Французы Ловера 14ый , Ниенге 15ый +2:17.
Из интересных персонажей старина Ларс Бергер (ему 47) был 37 +9:37.
У женщин победила Астрид Шлинн , выиграв 1 сек у Норы Саннесс. Грётинг была 3ей проиграв 2:45.