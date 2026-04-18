  40-летний Петтер Нортуг опередил Клэбо на финише марафона «Кобберлопет» и занял 4-е место
40-летний Петтер Нортуг опередил Клэбо на финише марафона «Кобберлопет» и занял 4-е место

18 апреля в рамках серии Ski Classics прошла лыжная гонка «Кобберлопет» на 43 км классическим стилем. Победы одержали Магнус Вестерхейм и Йоханна Хагстрем.

40-летний Петтер Нортуг на финише опередил Йоханнеса Клэбо и Эмиля Иверсена, однако все трое остались без подиума.

«Кобберлопет»

Сулитьельма, Норвегия

43 км, класссический стиль

Мужчины

1. Магнус Вестерхейм (Норвегия) – 1:37.55,0

2. Томас Эдегорден (Норвегия) – 5,0

3. Вебьорн Муэн (Норвегия) – 11,0

4. Петтер Нортуг (Норвегия) – 20,0

5-6. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 25,0

5-6. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 25,0

Женщины

1. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 1:51.49,0

2. Тоне Лисе Педерсен (Норвегия) – 4.34,0

3. Лори Флошон Жоли (Франция) – 8.32,0

4. Мабель Амундсен (Норвегия) – 9.41,0

5. Мари Рисволл Амундсен (Норвегия) – 11.17,0

6. Матильде Стрем  (Норвегия) – 16.13,0

Петтер Нортуг победил на чемпионате Норвегии впервые с 2015 года. Он выиграл командный спринт вместе с братом Эвеном

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Петя отжигает! Браво!
Я просто рада за Петтера, не стареет ветеран, держит форму и даёт жару молодым!
Мои поздравления и пожелания всего наилучшего!
Неплохо даблпольщики ветеранов в Клебо обошли. Вестерехейм ещё не лучший.
Кому то нужен этот старт ?проехали тренировку
Это да, но факт есть факт.
Вот он король нестареющий.
Наверное "великий" Клэбо под конец сезона утомился, ну а Петтер молодчик, обыграл 11 кратного Олимпийского чемпиона в свои-то 40 лет.
Неразлучники Клэбо и Иверсон)
Открытый чемпионат Норвегии?
Офигеть там ещё снега
Параллельно в Финсе прошла ФИС гонка на 22 км коньком, победитель Рии , обойдя на финише на 0.5 Хедегарда и на 0.7 Крюгера.
Амундсен был 9 ый +1:22, Стенсхаген 12ый +2:05, Французы Ловера 14ый , Ниенге 15ый +2:17.
Из интересных персонажей старина Ларс Бергер (ему 47) был 37 +9:37.
У женщин победила Астрид Шлинн , выиграв 1 сек у Норы Саннесс. Грётинг была 3ей проиграв 2:45.
Когда Клэбо толпа его друзей не везёт к финишу, то Клэбо ничего не может на длинных дистанциях.
Это было веселое шоу, а не гонка.
