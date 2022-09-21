Рекордные 362 входа и доминирование Китая: итоги женского чемпионата WSOP online

Продолжается одно из крупнейших событий в мире покера – легендарная серия WSOP (World Series of Poker, Мировая серия покера).

На WSOP Online завершился женский чемпионат за $500. В турнире приняли участие 362 человека, а общий призовой фонд составил $172K – таких крупных событий для женщин в онлайне еще не проводилось. Соревнование прошло под знаком Китая. Сразу 14 участниц из этой страны попали в ITM – то есть каждое пятое призовое место было занято китаянкой! Пятеро из них дошли до топ-16, две вышли на финальный стол, а лучшая из них Лун «King-Dong» Хуанхуа завоевала чемпионский браслет и $31K призовых!

Интересно, что в течение финального стола она дважды была близка к вылету, но оба раза ее спасал один из трех аутов на ривере! Но про ее бэкграунд почти ничего неизвестно. К этому моменту она отыграла совсем небольшую дистанцию, выйдя в плюс после победы в женском чемпионате.

Другой яркой фигурой на финальном столе была Ванесса Кейд, известная мощнейшим заносом на $1,5M. За последние полтора года она в том числе активно играла дорогие турниры по $10-25K в офлайне, заняв 4-е место (+$527K) в одном из них. Ванесса была близка к тому, чтобы добавить браслет WSOP Online в копилку своих достижений, но в хедзапе не смогла одолеть китаянку, несмотря на первоначальный перевес по стеку.

Лучшей из россиянок стала Ирина Шитикова. Она заняла девятое место (+3,1K), проиграв «монетку» на финальном столе. Ирина раньше стримила микролимиты, но в последнее время полностью сконцентрировалась на своей игре. Судя по последним результатам, получается неплохо – ее общий профит достиг $18K.