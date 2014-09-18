GGPoker провел турнир с самым крупным призовым фондом и попал в Книгу рекордов Гиннесса!

GGPoker внесен в Книгу рекордов Гиннесса. В сентябре международный покер-рум провел онлайн-турнир с самым крупным призовым фондом в истории – 27 559 500 долларов!

Ивент прошел 6 сентября, в котором победу завоевал Стоян Маданжиев из Болгарии – он обошел 5802 игроков и получил выплату 3 904 685 долларов. Призовые Маданжиева – крупнейшие из когда-либо полученных одним игроком в онлайн-турнирах по покеру.

Рекордный призовой фонд был разделен между 728 лучшими игроками турнира. Каждый призер получил выплату минимум в размере 11 834 долларов.

«Победа в Книге рекордов Гиннеса – логичный результат коллаборации поразительной платформы GGPoker и бренда World Series of Poker», – прокомментировал Тай Стюарт, директор WSOP. «Этот рекорд будет непросто побить».

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