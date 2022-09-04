Турнир Flip&Go снова на WSOP – гарантия во второй день составит 1 млн долларов

Продолжается одно из крупнейших событий в мире покера – легендарная серия WSOP (World Series of Poker, Мировая серия покера).

В 2022 году в рамках серии вновь представлен экспериментальный формат Flip&Go, в котором на первой стадии нужно выиграть в авто олл-ине и стать лучшим за своим столом, а во второй – сыграть обычный турнир.

Как он работает? В первой стадии всем игрокам раздают по три карты. Вам необходимо выбросить одну карту на выбор. При этом участникам видны все карты оппонентов. После сброса карты вам нужно преуспеть в олл-ине. Знаменитый игрок Андрей «Kot_Spartac» Котельников в недавнем эфире Super MILLION$ отметил, что на этапе сброса карт присутствует момент скилла, который может помочь участнику. Но, конечно, удача тоже важна, ведь чтобы пройти в следующую стадию, нужно выиграть олл-ины у всего стола.

Во второй стадии все участники уже в призах. Начинается стандартный покерный турнир, где игроки сами выбирают, с чем побороться за банк, а что выбросить сразу.

Несмотря на то, что организаторы WSOP чтят традиции и редко добавляют что-то новое, формат Flip&Go оказался настолько интересным, что даже они не смогли устоять и добавили его в перечень чемпионских турниров. Первый браслетный ивент Flip&Go в Лас-Вегасе с бай-ином $1 000 состоялся в октябре 2021 года.

Этот турнир проводится и в серии WSOP Online 2022. Второй день Flip&Go состоится 5 сентября с бай-ином $100 и гарантией $1 000 000.

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