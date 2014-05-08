Дайджест главных событий WSOP 2020. Первая победа для России

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Россияне на GGпокерок WSOP Online 2020.

Финальный стол браслетного турнира Millionaire Maker на серии GGпокерок WSOP Online 2020 с бай-ином 1,5 тысячи долларов прошел 8 августа. Россиянин Анатолий Филатов вышел на стол с пятым по размеру стеком. Проиграв будущему победителю турнира, Филатов покинул турнир на третьем месте и забрал приз в размере 772 251 долларов. 

В хайроллерском фризауте WSOP GGMasters за $1,500 (2153 входа и более $3,000,000 призовых) игрок GGпокерок Арсений Кармацкий, известный своим совокупным заработком в онлайн-покере более 5 миллионов долларов, уверенно дошел до хедз-апа, но в решающей раздаче уступил оппоненту, выиграв 328 491 долларов.

Первый браслет для России на WSOP Online 2020 достался Анатолию Суворову.

Специальная WSOP версия фирменного турнира GGMasters #57 с бай-ином 150 долларов собрала 9835 игроков и призовой фонд 1 350 230. Именно его и выиграл Анатолий, заработав браслет WSOP – первый в своей карьере, первый для России в этом году.

Новая лучшая покеристка мира – Кристен Бикнел.

Канадка Кристен Бикнел победила в эвенте NLHE 6-max за 2,5 тысячи долларов (призовой фонд 2 118 500 долларов), которая добавила в копилку Кристен еще 356 412 долларов призовых и третий браслет. Она стала первой женщиной, выигравшей событие WSOP в этом году.

В этом же турнире на финальную игру попали сразу два русскоязычных игрока – Илья Анацкий (3-е место, +191 494 долларов) и Никита Калинин (9-е место, +29 701 долларов).

Первый браслет для Эстонии от Ранно Соотла.

Турнир COLOSSUS интересен тем, что количество регистраций в нем было даже больше, чем год назад в Вегасе – при гарантии в 3 миллиона долларов призовой фонд вырос в полтора раза и составил 4 796 632 долларов.

Эстонец Ранно Соотла из Таллинна стал первым представителем этой страны, ставшим обладателем престижнейшей награды – золотого браслета WSOP.

В свои 29 лет Соотла считается одним из самых перспективных покеристов Эстонии. Успешные выступления на европейских турнирных сериях принесли ему за 7 лет карьеры более 600 тысяч долларов призовых, и несколько лет назад в Лас-Вегасе он уже был в одном шаге от браслета, проиграв только американцу Райану Ленгу.

Дубль канадца Стасяка.

Канадец Алек Стасяк, малоизвестный игрок с 30 тысячами долларов за выигрыши на второстепенных региональных турнирах в Канаде, сначала выиграл WSOP Online #32 с бай-ином $1,111, получив 343 203 доллара и полагающийся к ним золотой браслет. А спустя всего две недели он забирает браслет и 273 505 долларов в событии по NLHE #52 с бай-ином 1000 долларов. Именно он возглавляет в данный момент гонку «Игрок года WSOP» на GGпокерок.

Отметим также, что 4-е место во втором упомянутом турнире занял Денис Пеганов из Латвии, заработав 109 114 долларов.

Еще несколько фактов и цифр.

На сегодняшний день в Мировой серии принимают участие игроки из 146 разных стран.

Самый молодой обладатель браслета –- Патрик Кеннеди (09.01.1997), событие #45.

Cамый старший обладатель браслета – Владас Бурнейкис (07.09.1975), событие #49.

18 игроков пробились за несколько финальных столов, а Paul Teoh из Малайзии попал в 3 финальных стола (# 37, # 40, # 47).

Уже 85 игроков выиграли на WSOP Online 2020 шестизначные призы.

WSOP #57 ($150 GGMasters WSOP Edition) – самый крупный непостоянный турнир – собрал 9835 участников.

Самый большой призовой фонд на сегодняшний день собран в событии WSOP #48 $1,500 MILLIONAIRE MAKER – 8,976,075 долларов США.

Это же событие #48 известно самым большим призом за первое место: $1,489,288.

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