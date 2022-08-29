Американец Скотт Болл выиграл 1 млн долларов в турнире Mystery Bounty на WSOP, лучшая из россиян – Ирина Кудрина

Продолжается одно из крупнейших событий в мире покера – легендарная серия WSOP (World Series of Poker, Мировая серия покера).

На «ПокерОК» завершилось крупное событие – турнир $210 Mystery Bounty с призовым фондом более $10 000 000 и самым ценным баунти $1 000 000.

Его обладателем стал американец Скотт «ItsRumcake» Болл, который выиграл счастливую раздачу уже на четвертой минуте второго игрового дня.

Лучший результат из россиян показала Ирина «Miirraage» Кудрина, занявшая 13-е место. Девушка забрала призовые размером $15 852.

В топ-9 прошли Алексей «KingOfSorrow» Солнцев из Казахстана и Кубан «KuvasiK» Абакиров из Кыргызстана. Солнцев вылетел уже во второй раздаче, заняв девятое место, а Абакиров дошел до седьмого.

«Финалка получилась по большей части любительской. Люди нажимали рандомные кнопочки в более чем половине случаев. В битве ауристов победил непробиваемый человек, хотя он показал не лучшую игру. Видите, можно выигрывать браслеты WSOP, даже играя не лучшим образом, поэтому не унывайте, не расстраивайтесь, боритесь до конца, и рано или поздно вы всего добьетесь», – отметил один из комментаторов трансляции, игрок-профессионал Александр «AlexZA3» Зубов.

Главным счастливчиком оказался финский игрок Тапио Вихакас. Он играет в покер больше 15 лет и за это время достиг профита в $330 000 за 13,5 тысячи турниров. До турнира Mystery Bounty его лучший результат датировался 2014 годом, когда он заработал $107 000 в турнире за $1 050.

Итоговый протокол $210 Mystery Bounty:

1. Тапио «PH14» Вихакас – $367 953;

2. Хюнсуп «dipper27» Ким – $278 451;

3. Винсент «Moist» Хуанг – $200 290;

4. Марк «Markvdwaal» Вал – $153 377;

5. Диого Феррейра «DFdS123» да Силва – $119 820;

6. Тимо «Squeweee» де Смет – $92 351;

7. Кубанычбек «KuvasiK» Абакиров – $76 429;

8. Ритис «nopalnepal» Стригунас – $51 110;

9. Алексей «KingOfSorrow» Солнцев – $76 870.

Впереди еще больше половины престижной серии WSOP Online на «ПокерОК». 28 августа стартовали первые флайты в главном событии с бай-ином $5 000 и гарантией $20 000 000. Они продлятся до 26 сентября, так что времени поучаствовать еще достаточно. Кроме того, в лобби «ПокерОК» можно найти десятки ежедневных сателлитов на мэйн ивент с бай-ином от $1, так что вы тоже можете попытать удачу и отобраться на покерный чемпионат!

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