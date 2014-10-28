ЧМ по покеру (WSOP 2020): бонус за победу на континенте составит 1 млн долларов

Чемпионат мира по безлимитному покеру (WSOP) пройдет в 2020 году в гибридном режиме. Он будет играться сразу на двух платформах: на wsop.com для игроков из США и в румах GGPoker для остальных покеристов.

На GGпокерок и других платформах сети GGnetwork чемпионат начнется 29 ноября, для игроков из Америки – 13 декабря. Турнир будет идти в онлайн-формате на обеих площадках, а два финальных стола – вживую в двух разных казино. Финалисты из Америки сыграют в Rio All-Suite Hotel & Casino в Лас-Вегасе, а с других континентов – King’s Casino в Розвадове, Чехия.

Если карантинные ограничения не позволят провести офлайн-турниры, организаторы могут провести их онлайн или сместить на более позднюю дату.

После того, как будут выявлены победители в Америке и Европе, они встретятся в Лос-Анджелесе в финальном хедз-апе. Помимо призового фонда, выигранного на своем континенте, чемпион получит дополнительно 1 000 000 долларов от организаторов турнира Wsop.com и GGpoker.

Бай-ин для участия в турнире составит 10 тысяч долларов. Игроки будут бороться за титул чемпиона, золотой браслет, основной и дополнительный призовые фонды. На обоих сайтах будут доступны сателлиты от 1 доллара, победители которых получат билеты на основное событие.