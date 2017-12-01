Количество дел, рассматриваемых комиссией Освальда, увеличилось c 28 до 36

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда намерена рассмотреть в общей сложности 36 дел российских спортсменов по Сочи-2014.

«На данный момент число дел, открытых дисциплинарной комиссией, достигло 36 после данных, полученных в результате перепроверки допинг-проб.

Так как некоторые исследования еще продолжаются (в частности, судебно-медицинская экспертиза пробирок), нельзя исключать, что будут найдены факты, на основе которых будут открыты новые дела.

На данный момент рассмотрено 26 дел», – говорится в пресс-релизе МОК.

25 российских спортсменов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014. Оправдана была лишь олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова.

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