Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Количество дел, рассматриваемых комиссией Освальда, увеличилось c 28 до 36

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России сборная России жен Денис Освальд

    Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда намерена рассмотреть в общей сложности 36 дел российских спортсменов по Сочи-2014.

    «На данный момент число дел, открытых дисциплинарной комиссией, достигло 36 после данных, полученных в результате перепроверки допинг-проб.

    Так как некоторые исследования еще продолжаются (в частности, судебно-медицинская экспертиза пробирок), нельзя исключать, что будут найдены факты, на основе которых будут открыты новые дела.

    На данный момент рассмотрено 26 дел», – говорится в пресс-релизе МОК.

    25 российских спортсменов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014. Оправдана была лишь олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова.

    У России отняли 2 серебра в биатлоне. Медалей Сочи все меньше

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться