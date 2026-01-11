Женский супергигант на этапе Кубка мира в Цаухензее отменен из-за плохих погодных условий
Женский супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам в австрийском Цаухензее отменен из-за плохих погодных условий.
«Из-за сильного снегопада ночью и сильного ветра на вершине жюри и местный оргкомитет приняли решение отменить сегодняшний супергигант. Текущие условия не соответствуют необходимым стандартам безопасности», – сообщили в пресс-службе FIS.
На гонку была заявлена россиянка Юлия Плешкова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: FIS Alpine
