Женский супергигант на этапе Кубка мира в Цаухензее отменен из-за плохих погодных условий

Женский супергигант на этапе Кубка мира в Австрии отменен из-за непогоды.

Женский супергигант на этапе Кубка мира по горным лыжам в австрийском Цаухензее отменен из-за плохих погодных условий.

«Из-за сильного снегопада ночью и сильного ветра на вершине жюри и местный оргкомитет приняли решение отменить сегодняшний супергигант. Текущие условия не соответствуют необходимым стандартам безопасности», – сообщили в пресс-службе FIS.

На гонку была заявлена россиянка Юлия Плешкова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: FIS Alpine
