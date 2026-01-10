  • Спортс
Каминский об уровне лыжного спринта в России: «Судя по трассам, на которых соревнуемся, мы вообще не готовились к Олимпийским играм»

Каминский об уровне лыжного спринта: допущены серьезные стратегические ошибки.

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский объяснил результаты лыжников в спринтах на Кубке мира.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева, получившие нейтральный статус, выступили в трех спринтерских гонках, но ни разу не прошли квалификацию (топ-30).

– Если мы говорим о подготовке к Олимпийским играм вообще, то я считаю, что были допущены серьезные стратегические ошибки. Соревнования пройдут на быстром альпийском снегу. Соответственно, и подготовку надо было подгонять под него. Если не все 4 года, то уж хотя бы 2 – точно.

– За счет чего?

– Совсем в детали погружаться долго. Но если брать основное: 1). Нужно было увеличивать долю скоростной и скоростно-силовой составляющей; 2). Из спринта у нас сделали дистанцию, уже приближенную к эстафете; 3). Смотрю Кировск: бегут в точку, разворот – и назад. Все! А в том же Валь-ди-Фьемме сколько поворотов? Именно там часто переключаются, а у нас даже опыта их прохождения нет.

В плане функции и силы у нас все хорошо. Гора [на «Тур де Ски»] это подтвердила. При этом хочу оговориться, сейчас я рассуждаю как зритель – не знаю ситуации изнутри, не знаю организационно-методических сложностей, которые сейчас есть по объективным причинам.

– Такие отставания в спринтах стали для вас открытием?

– Вот как раз то, о чем я говорил, и сыграло. Мы сейчас проигрываем мировым в скорости отталкивания. Но это объективно – столько сидели на медленном снегу. Плюс, наверное, в методике развития скоростных качеств что-то пропустили. В спринте много тонких моментов.

Возьмем недавнюю «Гонку чемпионов». Там Артем Мальцев обыграл Ивана Горбунова. Мальцев проявил те качества, которые приобрел, тренируясь и соревнуясь с нашими лучшими спринтерами. Горбунова он убрал на повороте, в стиле Клэбо – притормозил, а потом ускорился. Хотя я бы сказал, что в стиле Морилова, потому что первым я увидел такую тактическую изощренность у Николая. А потом уже мы начали развивать ее во всей спринтерской группе. Все это отрабатывается на тренировках. И, думаю, наши ребята делают это. Но, видимо, что-то не то или не так.

Плюс, судя по трассам, на которых соревнуемся, мы вообще не готовились к Олимпийским играм.

– На лыжном ЧМ-2019 вы уверяли, что спринтерская группа – необходимость. «Мы в России считаем себя мастерами на все руки. А готовиться нужно точечно». Сейчас дистанции урезали. Отдельная группа все еще нужна или теперь-то можно готовиться универсально?

– Для меня это риторический вопрос. Конечно, нужна! Если мы хотим постепенно и в пределах одной методики нащупывать изменения – это будет дольше. А спринтерская группа – это быть на острие скоростной и скоростно-силовой работы. Там вся философия заточена под «быстрее».

В общей группе отделить одно от другого часто сложно. Ну никак нельзя одинаково готовиться марафонцу и спринтеру. Хоть убивайте меня, но их надо разводить в стороны. Без базовой подготовки никуда, а дальше надо работать в пределах своей специфики. Полуформальных жестов недостаточно.

Это как с трассами. У нас бегают спринт на одних, там на других. Но если мы хотим выступать хорошо там – так нельзя. Нельзя подготовиться универсально ко всему – либо туда, либо сюда. Длинные спринты на Кубке России не способствуют развитию скорости. Календарь – это движитель. На соревнованиях ты получаешь определенные навыки, и правильно сделать их максимально продуктивными для главных стартов. Но спортсмены получали навыки для одного, а столкнулись с другим…

Мы в спринтерской группе всегда старались приблизить даже тренировки к соревнованиям. Ребята на тренировке ломали по 3-4 палки! – рассказал в интервью Спортсу’’ Каминский, который в прошлом тренировал спринтерскую группу в лыжных гонках.

Зимние Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. Коростелев и Непряева ранее выполнили олимпийские нормативы.

«Судя по трассам, мы вообще не готовились к Олимпиаде». Что не так с лыжным спринтом

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
