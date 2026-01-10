Ски-альпинист Филиппов: «На Олимпиаде хочу доказать всем, что мы сильны даже без флага и гимна. Думаю, все знают, откуда мы»

Ски-альпинист Филиппов: на ОИ хочу доказать всем, что мы сильны даже без флага.

Российский ски‑альпинист Никита Филиппов заявил, что ограничения мотивируют выступать его еще лучше.

Ранее Филиппов получил допуск к Олимпийским играм-2026 в Италии в нейтральном статусе. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля.

«Это [участие в нейтральном статусе] придает мне больше соревновательного духа, потому что я хочу доказать всем, что мы сильны даже без флага и гимна, можем победить кого угодно. Думаю, все знают, откуда мы, и, возможно, это даже привлекает больше внимания», – цитирует Филиппова Associated Press.

Также Филиппов отметил, что его не беспокоит запрет на участие россиян в церемонии открытия Игр.

«Я смогу лучше отдохнуть, и у меня будет больше сил во время гонки, чем у других», – сказал 23‑летний спортсмен.

