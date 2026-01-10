Горные лыжи. Кубок мира. Линдси Вонн победила в скоростном спуске, россиянка Плешкова – 51-я

Плешкова стала 51-й на этапе Кубка мира по горным лыжам, победила Линдси Вонн.

Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 51-е место из 57 в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Австрии. Победу одержала американка Линдси Вонн.

Плешкова выступает в нейтральном статусе. Для россиян это первый международный старт в горных лыжах с 2022 года.

Горные лыжи

Кубок мира

Цаухензее, Австрия

Женщины, скоростной спуск

1. Линдси Вонн (США) – 1.06,24

2. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 0,37

3. Жаклин Уиллс (США) – 0,48

4. Лаура Пировано (Италия) – 0,63

5. Джанин Шмитт (Швейцария) – 0,65

6. Эмма Айхер (Германия) – 0,68

7. Бризи Джонсон (США) – 0,70

8. Ромейн Мирадоли (Франция) – 0,73

9. Николь Делаго (Италия) – 0,74

10. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,75...

51. Юлия Плешкова (Россия) – 2,90