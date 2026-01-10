  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Горные лыжи. Кубок мира. Линдси Вонн победила в скоростном спуске, россиянка Плешкова – 51-я
10

Горные лыжи. Кубок мира. Линдси Вонн победила в скоростном спуске, россиянка Плешкова – 51-я

Плешкова стала 51-й на этапе Кубка мира по горным лыжам, победила Линдси Вонн.

Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 51-е место из 57 в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Австрии. Победу одержала американка Линдси Вонн.

Плешкова выступает в нейтральном статусе. Для россиян это первый международный старт в горных лыжах с 2022 года.

Горные лыжи

Кубок мира

Цаухензее, Австрия

Женщины, скоростной спуск

1. Линдси Вонн (США) – 1.06,24

2. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 0,37

3. Жаклин Уиллс (США) – 0,48

4. Лаура Пировано (Италия) – 0,63

5. Джанин Шмитт (Швейцария) – 0,65

6. Эмма Айхер (Германия) – 0,68

7. Бризи Джонсон (США) – 0,70

8. Ромейн Мирадоли (Франция) – 0,73

9. Николь Делаго (Италия) – 0,74

10. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,75...

51. Юлия Плешкова (Россия) – 2,90

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная США жен
горные лыжи
logoЛиндси Вонн
Ромейн Мирадоли
сборная Норвегии (горные лыжи)
Николь Делаго
Эмма Айхер
logoсборная Франции жен
logoсборная Германии жен
logoЮлия Плешкова
logoКубок мира
результаты
Жаклин Уиллс
сборная Швейцарии жен
logoЭстер Ледецка
Бризи Джонсон
сборная Чехии жен
Кайса Викхофф Ли
сборная России (горные лыжи)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Молтзан – 2-я, Труппе – 3-я
вчера, 21:08
Олимпийский призер в сноуборде Кестенхольц погиб при сходе лавины в Швейцарии
вчера, 18:06
Вик Уайлд: «Федерация сноуборда России ничего не сделала, чтобы подготовиться к ситуации с допуском. Она подвела спортсменов»
вчера, 17:55
Российские прыгуны на лыжах с трамплина лишились возможности отобраться на Олимпиаду-2026
вчера, 12:52
Клэбо и Амундсен не вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Оберхофе
вчера, 10:44
Российские лыжники-паралимпийцы прибыли в Германию для участия в Кубке мира
вчера, 08:03
Норвежский журналист Салтведт: «Коростелев показал такой прогресс, что в удачный день может претендовать на олимпийские медали»
вчера, 06:32
Расписание трансляций шестого этапа Кубка России по лыжам в Казани
вчера, 05:55
Расписание четвертого этапа Кубка мира по лыжам в Оберхофе
вчера, 05:55
Йоханнес Клэбо: «Когда слышу, что я становлюсь медленнее, это мотивирует меня доказать обратное»
12 января, 19:33
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
27 декабря 2025, 20:00
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Шорохова – 3-я, Степанова – 12-я
27 декабря 2025, 19:55
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря 2025, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря 2025, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря 2025, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября 2025, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября 2025, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября 2025, 13:00