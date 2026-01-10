Горные лыжи. Кубок мира. Линдси Вонн победила в скоростном спуске, россиянка Плешкова – 51-я
Плешкова стала 51-й на этапе Кубка мира по горным лыжам, победила Линдси Вонн.
Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 51-е место из 57 в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Австрии. Победу одержала американка Линдси Вонн.
Плешкова выступает в нейтральном статусе. Для россиян это первый международный старт в горных лыжах с 2022 года.
Кубок мира
Цаухензее, Австрия
Женщины, скоростной спуск
1. Линдси Вонн (США) – 1.06,24
2. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 0,37
3. Жаклин Уиллс (США) – 0,48
4. Лаура Пировано (Италия) – 0,63
5. Джанин Шмитт (Швейцария) – 0,65
6. Эмма Айхер (Германия) – 0,68
7. Бризи Джонсон (США) – 0,70
8. Ромейн Мирадоли (Франция) – 0,73
9. Николь Делаго (Италия) – 0,74
10. Эстер Ледецка (Чехия) – 0,75...
51. Юлия Плешкова (Россия) – 2,90
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости