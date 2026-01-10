  • Спортс
  • Юрий Каминский: «Клэбо – лучший спринтер в истории. Превосходит всех в мире в технике – сколько времени он бегает, а мы так и не сделали никаких выводов»
Юрий Каминский: «Клэбо – лучший спринтер в истории. Превосходит всех в мире в технике – сколько времени он бегает, а мы так и не сделали никаких выводов»

Каминский назвал Клэбо лучшим спринтером в истории лыжных гонок.

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал главные преимущества норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо в спринтах.

– Спринтеры – технари. Там нужно проявить себя за короткий промежуток времени. Силы и скорость не безграничны, там все близки к пределу. Поэтому решает техника. Всех в мире в ней превосходит Клэбо. Сколько времени он бегает? А мы так и не сделали никаких выводов. Потому что это специфика спринтерской работы, а не общей.

– В чем главная сила Клэбо?

– Он на очень быстром ходу может организовать очень качественное движение. Мы ведь даже не знаем, какой он финишер, потому что Йоханнес не доводит дело до разборок. Вспомните гонки, он не выигрывает в разножке, вся работа сделана до. Может быть, ему это и не надо. А может, он не может, поэтому использует другую тактику.

Значит, нужно что-то противопоставлять. Уж точно не ловить по 2-3 метра за пару движений.

– Клэбо, на ваш взгляд, лучший лыжник в истории?

– Для меня – нет. Лучший спринтер – да. Но и это немало. А если говорить про универсалов, я бы назвал Бьорна Дэли, Петтера Нортуга и Александра Большунова.

Деятели FIS (Международной федерации лыжного спорта) лишили всех нас великолепной дуэли Клэбо – Большунов. Два таких спортсмена в одном поколении! Это противостояние стимулировало бы к прогрессу и одного, и другого, и оно двигало бы весь лыжный спорт. Но всех этого лишили. Пока Сашу допустят, пока наберет форму, а годы-то уходят… Как говорится, придут новые центурионы.

В итоге все в минусе. Это ударило не только по Большунову, а по мировым лыжным гонкам. Клэбо должен был первым ратовать за допуск россиян. Это шанс для развития всего вида спорта. Была редкая возможность поднять лыжи на ступеньку вверх. Но они выбрали политику… – сказал Каминский в интервью Спортсу’’.

«Судя по трассам, мы вообще не готовились к Олимпиаде». Что не так с лыжным спринтом

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
лыжные гонки
