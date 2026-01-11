Тереза Йохауг родила сына

Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала мамой во второй раз.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжам Тереза Йохауг родила второго ребенка.

10 января Йохауг получила почетный приз норвежской премии Sports Gala. Лыжница не присутствовала на церемонии, но записала видео из родильного отделения. Чуть позже в этот же день она родила сына, которого назвали Нильс.

«Такие дни выпадают нечасто. Молодая мама и почетная награда в один и тот же день. Огромное спасибо всем, кто помогал, когда мне требовалась помощь. Я навсегда запомню этот день», – написала Йохауг.

Йохауг замужем за чемпионом мира по гребле Нильсом Якобом Хоффом. В мае 2023-го у них родилась дочь Кристин.