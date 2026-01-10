  • Спортс
  • Александр Бакуров: «Я протянул Большунову руку в Тюмени, он мне тоже. В Ижевске я поблагодарил его после финала за работу, борьбу – он ответил взаимностью»
12

Александр Бакуров: «Я протянул Большунову руку в Тюмени, он мне тоже. В Ижевске я поблагодарил его после финала за работу, борьбу – он ответил взаимностью»

Бакуров рассказал об общении с Большуновым после инцидента на Кубке России.

Лыжник Александр Бакуров рассказал об общении с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым после инцидента на Кубке России.

В конце ноября Большунов толкнул Бакурова после спринта в Кировске и был дисквалифицирован.

– Довелось пообщаться с Большуновым после того, как пересеклись на трассе в следующей гонке после скандала?

– Я протянул ему руку в Тюмени (на этапе Кубка России 4-7 декабря – Спортс’’). В принципе, он мне тоже протянул. В Ижевске (на этапе 20–21 декабря – Спортс’’) я поблагодарил его после финала за работу, за борьбу. Он ответил взаимностью. Вот и все.

– Насколько серьезной была травма (сообщалось, что Бакуров повредил ногу после падения от толчка Большунова – Спортс’’)? За счет чего удалось уже через неделю c небольшим выйти на старт?

– Честно говоря, уже не хочу это обсуждать. Меня просили вернуться раньше. И не выйти на старт... Я тоже не видел в этом смысла. Я заявился тогда, когда готов был бежать, – ответил Бакуров.

Большунов вспылил! Толкнул соперника в спину после гонки, тот ушел хромая

Большунов извинился, но как! Обвинил всех вокруг, поблагодарил спонсора за церковь

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Известия»
