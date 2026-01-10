  • Спортс
  • Тренер лыжников Бородавко: «Показывать Олимпиаду в России нужно. Почему бы не посмотреть на Малинина, который исполняет шикарные квады»
Тренер лыжников Бородавко: «Показывать Олимпиаду в России нужно. Почему бы не посмотреть на Малинина, который исполняет шикарные квады»

Бородавко: в России нужно показывать Олимпиаду, почему бы не посмотреть на Малинина.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что в России нужно транслировать Олимпиаду-2026.

Ни один из российских телеканалов еще не объявлял о показе соревнований, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

«Я считаю, что показывать Олимпиаду в России нужно. Это же красивое спортивное зрелище. Многие любят, к примеру, мировое фигурное катание, которое находится на очень высоком уровне. Почему бы не посмотреть на выступление того же Малинина (двукратный чемпион мира из США – прим. Спортс’’), который исполняет шикарные квады.

Он один из лучших фигуристов мира. Почему не посмотреть на эту красоту в его исполнении? Вообще, это достояние всех, поэтому не вижу причин не полюбоваться лучшими спортсменами в своих видах. Тот же хоккей с игроками НХЛ. Так что я придерживаюсь мнения, что Игры показывать нужно», – сказал Бородавко.

«У меня, безусловно, есть интерес к Олимпийским играм. Понятно, что лыжные гонки в приоритете, также мне очень интересно смотреть соревнования по биатлону, там всегда красивая борьба, в которой многое зависит от психологии. Остальные виды, пожалуй, менее интересны лично для меня», – отметил Бородавко.

Допуск к Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе получили на данный момент трое россиян: ски-альпинист Никита Филиппов, фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
