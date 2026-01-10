Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в гигантском слаломе, бразилец Бротен – 2-й, россияне Андриенко и Кузнецов не прошли во вторую попытку

Одерматт выиграл гигантский слалом на Кубке мира, россияне выбыли в квалификации.

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Адельбодене.

Горные лыжи

Кубок мира

Адельбоден, Швейцария

Мужчины, гигантский слалом

1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2.31,23

2. Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия) – 0,49

3. Лео Ангено (Франция) – 0,68

4. Тимон Хауган (Норвегия) – 1,26

5. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,43

6. Лоик Мейар (Швейцария) – 1,50

7. Ривер Радамус (США) – 1,67

8. Рафаэль Хазер (Австрия) – 1,78

Во вторую попытку не прошли россияне Александр Андриенко (42-е место в первой попытке) и Иван Кузнецов (не финишировал).