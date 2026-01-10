  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в гигантском слаломе, бразилец Бротен – 2-й, россияне Андриенко и Кузнецов не прошли во вторую попытку
1

Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в гигантском слаломе, бразилец Бротен – 2-й, россияне Андриенко и Кузнецов не прошли во вторую попытку

Одерматт выиграл гигантский слалом на Кубке мира, россияне выбыли в квалификации.

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Адельбодене.

Горные лыжи

Кубок мира

Адельбоден, Швейцария

Мужчины, гигантский слалом

1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2.31,23

2. Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия) – 0,49

3. Лео Ангено (Франция) – 0,68

4. Тимон Хауган (Норвегия) – 1,26

5. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,43

6. Лоик Мейар (Швейцария) – 1,50

7. Ривер Радамус (США) – 1,67

8. Рафаэль Хазер (Австрия) – 1,78

Во вторую попытку не прошли россияне Александр Андриенко (42-е место в первой попытке) и Иван Кузнецов (не финишировал).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoХенрик Кристофферсен
logoсборная Швейцарии
logoТимон Хауган
сборная Норвегии (горные лыжи)
Рафаэль Хазер
logoсборная Австрии
logoМарко Одерматт
Ривер Радамус
logoсборная Франции
Лукас Бротен
горные лыжи
logoКубок мира
сборная России (горные лыжи)
logoЛоик Мейар
Лео Ангено
logoсборная США
результаты
logoАлександр Андриенко
сборная Бразилии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Молтзан – 2-я, Труппе – 3-я
вчера, 21:08
Олимпийский призер в сноуборде Кестенхольц погиб при сходе лавины в Швейцарии
вчера, 18:06
Вик Уайлд: «Федерация сноуборда России ничего не сделала, чтобы подготовиться к ситуации с допуском. Она подвела спортсменов»
вчера, 17:55
Российские прыгуны на лыжах с трамплина лишились возможности отобраться на Олимпиаду-2026
вчера, 12:52
Клэбо и Амундсен не вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Оберхофе
вчера, 10:44
Российские лыжники-паралимпийцы прибыли в Германию для участия в Кубке мира
вчера, 08:03
Норвежский журналист Салтведт: «Коростелев показал такой прогресс, что в удачный день может претендовать на олимпийские медали»
вчера, 06:32
Расписание трансляций шестого этапа Кубка России по лыжам в Казани
вчера, 05:55
Расписание четвертого этапа Кубка мира по лыжам в Оберхофе
вчера, 05:55
Йоханнес Клэбо: «Когда слышу, что я становлюсь медленнее, это мотивирует меня доказать обратное»
12 января, 19:33
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
27 декабря 2025, 20:00
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Шорохова – 3-я, Степанова – 12-я
27 декабря 2025, 19:55
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря 2025, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря 2025, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря 2025, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября 2025, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября 2025, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября 2025, 13:00