Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в гигантском слаломе, бразилец Бротен – 2-й, россияне Андриенко и Кузнецов не прошли во вторую попытку
Одерматт выиграл гигантский слалом на Кубке мира, россияне выбыли в квалификации.
Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Адельбодене.
Горные лыжи
Кубок мира
Адельбоден, Швейцария
Мужчины, гигантский слалом
1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2.31,23
2. Лукас Пиньейро Бротен (Бразилия) – 0,49
3. Лео Ангено (Франция) – 0,68
4. Тимон Хауган (Норвегия) – 1,26
5. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,43
6. Лоик Мейар (Швейцария) – 1,50
7. Ривер Радамус (США) – 1,67
8. Рафаэль Хазер (Австрия) – 1,78
Во вторую попытку не прошли россияне Александр Андриенко (42-е место в первой попытке) и Иван Кузнецов (не финишировал).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости