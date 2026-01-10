Лыжи. Кубок Швеции. Сундлинг и Ангер одержали победы в классическом спринте

Лыжники Сундлинг и Ангер победили в спринтах на Кубке Швеции.

Йонна Сундлинг и Эдвин Ангер одержали победы в классических спринтах на Кубке Швеции в Фалуне. Лыжные гонки Smart Energy Cup (Кубок Швеции) Фалун Спринт, классический стиль Женщины 1. Йонна Сундлинг – 3.28,98 2. Линн Сван – 3.31,06 3. Эвелина Крузелл – 3.41,59 Мужчины 1. Эдвин Ангер – 3.04,55 2. Юхан Хагстрем – 3.05,24 3. Йеспер Перссон – 3.05,45