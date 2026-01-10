Лыжи. Кубок Швеции. Сундлинг и Ангер одержали победы в классическом спринте
Лыжники Сундлинг и Ангер победили в спринтах на Кубке Швеции.
Йонна Сундлинг и Эдвин Ангер одержали победы в классических спринтах на Кубке Швеции в Фалуне.
Лыжные гонки
Smart Energy Cup (Кубок Швеции)
Фалун
Спринт, классический стиль
Женщины
1. Йонна Сундлинг – 3.28,98
2. Линн Сван – 3.31,06
3. Эвелина Крузелл – 3.41,59
Мужчины
1. Эдвин Ангер – 3.04,55
2. Юхан Хагстрем – 3.05,24
3. Йеспер Перссон – 3.05,45
Опубликовала: Мария Величко
