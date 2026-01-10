  • Спортс
Лыжи. Кубок Швеции. Сундлинг и Ангер одержали победы в классическом спринте

Лыжники Сундлинг и Ангер победили в спринтах на Кубке Швеции.

Йонна Сундлинг и Эдвин Ангер одержали победы в классических спринтах на Кубке Швеции в Фалуне. 

Лыжные гонки

Smart Energy Cup (Кубок Швеции)

Фалун

Спринт, классический стиль

Женщины

1. Йонна Сундлинг – 3.28,98

2. Линн Сван – 3.31,06

3. Эвелина Крузелл – 3.41,59

Мужчины

1. Эдвин Ангер – 3.04,55

2. Юхан Хагстрем – 3.05,24

3. Йеспер Перссон – 3.05,45

Опубликовала: Мария Величко
