«90%, что Баку не будет». Эдамс о финале четырех

Вероятно, финал четырех Кубка Winline Медиалиги пройдет не в Баку.

«Насколько я знаю, Баку не будет. Краснодар тоже не дают. Хотели Воронеж, но там какие-то ситуации.

90%, что не будет Баку. Там выборы идут, не спокойные времена. Плюс трудности с гражданами Армении», – сказал капитан 2Drots.

Ранее планировалось провести полуфиналы и финал Кубка Медиалиги в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова.