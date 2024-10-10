«90%, что Баку не будет». Эдамс о финале четырех
Вероятно, финал четырех Кубка Winline Медиалиги пройдет не в Баку.
«Насколько я знаю, Баку не будет. Краснодар тоже не дают. Хотели Воронеж, но там какие-то ситуации.
90%, что не будет Баку. Там выборы идут, не спокойные времена. Плюс трудности с гражданами Армении», – сказал капитан 2Drots.
Ранее планировалось провести полуфиналы и финал Кубка Медиалиги в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Эдамса
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