«Все деньги всаживал на наркотики. При мне пацан выбегал из квартиры в 4 часа утра и кричал, что не хочет жить». Игрок «ЧП» Осипов о зависимости

Защитник «ЧП» Максим Осипов рассказал об употреблении запрещенных веществ.

– Собралась сильная команда: Никита Колдунов (поиграл в дубле «Зенита», «Сочи», «Чайке»), Андрей Анисимов, Никита Хлусов, Дима Сергеев, Амир Фаттахов (все бегали в Первой или Второй лигах). Выиграли несколько турниров, многих разобрали, и я закончил с молодежным футболом.

– Почему принял такое решение?

– Мне нужно было поступать в универ, и все это жестко бесило. В тот момент понял, что я перенасытился футболом. Заблокировал всех одноклубников в соцсетях и вышел из чатов. Закончил школу, но не подал документы в университет. Решил начать взрослую жизни и пойти работать в 17 лет. Устроился официантом в «Кофе Хауз» прямо напротив Московского вокзала.

С 9 до 16 часов я разносил кофе, чай, пирожки, а потом приступал к другим делам… Связался с плохой компанией – теми ребятами, с которыми работал. Как только заканчивали обслуживание, шли в коммуналку, и пацаны употребляли наркотические вещества.

Они были старше и не из Питера, а я очень хотел общаться… Посмотрел один раз, второй, а дальше и я начал участвовать в этих фокусах.

В один момент сдался и встал на путь употребления. Все полгода без футбола шли по одному шаблону: первая половина дня – работа, вторая – коммуналка. Там стояла одна раскладушка, совсем не было мебели, а вокруг – постоянный притон. На хате постоянно находились 8-10 человек: кого-то видел в первый раз, а кого-то – в последний. Все деньги, которые зарабатывал за день, всаживал на наркотики.

При мне пацан выбегал из квартиры на Невском в 4 часа утра и кричал, что не хочет жить. Остальные его ловили. Однажды ночью пришла девочка, которая в неадекватном состоянии гадала по руке, а через пару часов из ее рта текла пена.

В одно утро проснулся, как Сантьяго Федос, и понял, что у меня весь рот в крови. Началось сильнейшее кровотечение, вся раковина была забрызгана. Дико испугался, уволился на следующий день и заблокировал своих бывших коллег, чтобы вообще не контактировать с этими людьми.

Мне повезло, что вскоре позвонил тренер и предложил поехать на сборы. Футбол вытащил из этой темы. Считаю тренера Дмитрия Александровича вторым отцом – он привел меня обратно на поле.

– Как ты справился?

– Сконцентрировался на футболе, а другие ребята… Знаю, что один пацан сторчался и умер, второй сидит. Девочка со школы тоже не спряталась от закона.

Оттуда вообще не выбраться. «Ветры» и «Ленка» – места, где вообще нет социального лифта. Либо сторчаться, либо сдохнуть, либо темки мутить. Грязь-грязь, – рассказал защитник «Чисто Питер».

«Все деньги, которые зарабатывал за день, всаживал на наркотики». Защитник «Чисто Питер» Максим Осипов – о криминале, преодолении себя и музыке