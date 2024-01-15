«Кавабанка» сыграет товарищеский матч с 1K FC Касильяса
«Кавабанка» сыграет товарищеский матч с 1K FC.
1K FC – медиафутбольная команда из испанской Кингс Лиги. Президент клуба – Икер Касильяс.
«Кавабанка» – медиафутбольная команда блогера Нечая, базирующаяся в Барселоне.
«Если что – самого Касильяса, конечно же, не будет. Ну процентов 90, что не будет! Но когда я сказал эту инфу главному фанату Касильяса – Спирякову, то он сказал: да пофиг, это все равно очень круто!
Но знаю точно, что с начала мы договорились с тренерским штабом 1K сыграть на товарняк и они спрашивали разрешение как раз у Касильяса! Так что дважды круто!» – написал Нечай.
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