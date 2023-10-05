Абаев о доходах: «Медиалига приносит гораздо меньше, чем профессиональный футбол. Но у меня есть пассивный доход – вложился в недвижимость»

Илья Абаев рассказал, на чем зарабатывает по завершении профессиональной карьеры.

– Я закончил профессиональную карьеру, но дел все равно достаточно. Работаю тренером вратарей в сборной России U-15 и учусь на категорию B. Плюс много играю на любительском уровне.

– Где играете?

– Начал в команде «Козлы» из . Потом Денис Евсиков подтянул в «Уралец», который он тренирует. Команда выступает в КФК, но есть задача выйти во Вторую лигу. Сейчас идем на первом месте, правда я особо не тренируюсь – прихожу только на игры.

Параллельно с Медиалигой и КФК в моей жизни появилась ЛФЛ – играю в команде «Интер». Недавно еще позвали играть за ветеранов (смеется). Не знаю, как буду все это совмещать.

– Многие футболисты после завершения карьеры сталкиваются с финансовыми трудностями – не могут привыкнуть к жизни без стабильно высокой зарплаты. Играете по сто матчей в неделю за три команды чисто из-за денег?

– Чисто ради удовольствия. Просто я люблю спорт. Игра в Медиалиге, КФК и ЛФЛ приносит какие-то деньги, но они во много раз меньше тех, что я получал, будучи профессиональным футболистом.

При этом я все равно нормально себя чувствую, у меня есть пассивный доход – сдаю недвижимость. Вкладывался в это дело, еще когда играл. Особо много тогда не тратил, – сказал бывший вратарь « », « » и других клубов.