Левани Гвазава покинул пост главного тренера GOATS, проработав всего 17 дней

Теги Спартак Нальчик Леван Гвазава Ахмат Луч Владивосток Winline Медиалига GOATS «Goody» Дмитрий Гусаков Медиафутбол

Левани Гвазава ушел с поста главного тренера GOATS.

Левани проработал в клубе всего 17 дней.

В игровой карьере Гаваза выступал за «Спартак Нальчик», «Луч-Энергию», «Терек» (ныне «Ахмат»), а также за молодежную сборной Грузии.

До прихода в GOATS он работал ассистентом главного тренера «Велеса», выступавшего в Первой лиге.

GOATS – медиафутбольная команда рэпера Гуди. В минувшем сезоне команда дошла до 1/4 финала, где уступил будущему победителю турнира «Родине Медиа» (1:3).

4 комментария

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antoxaspam
Уберите медиафутбол отдельно от футбола, зачем это в ленте футбола?!
+12
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+12
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Forte Live
Дайте возможность включить или исключить ваш медиа.... из ленты
+4
0
+4
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Иван Шумков
Вот козлы! В смысле, goats!
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Fenix4050
Ответ Forte Live
Дайте возможность включить или исключить ваш медиа.... из ленты
вообще жду настраиваемые ленты что можна было б и РПЛ тоже отключить.
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