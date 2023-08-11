Левани Гвазава покинул пост главного тренера GOATS, проработав всего 17 дней

Левани Гвазава ушел с поста главного тренера GOATS.

Левани проработал в клубе всего 17 дней.

В игровой карьере Гаваза выступал за «Спартак Нальчик», «Луч-Энергию», «Терек» (ныне «Ахмат»), а также за молодежную сборной Грузии.

До прихода в GOATS он работал ассистентом главного тренера «Велеса», выступавшего в Первой лиге.

GOATS – медиафутбольная команда рэпера Гуди. В минувшем сезоне команда дошла до 1/4 финала, где уступил будущему победителю турнира «Родине Медиа» (1:3).