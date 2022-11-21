Сибскана о Медиалиге: «Грустненько, что вылетели. Но турнир не оказался тем, что ожидали»

Андрей Сибскана прокомментировал вылет «Амкала» из Winline Медиалиги.

«Грустненько, конечно, что вылетели. Но, в целом, весь турнир для многих не оказался тем, что ожидали, как бы это сейчас не звучало после поражения.

В любом случае, выиграть, конечно, хотелось, поехать в Краснодар, в футбик еще поиграть. Сам по себе матч, конечно, прикольный. Самый важный был из оставшихся в этом году.

Мне кажется, если брать по игре, то объективно – победа, но опять же футбольные моменты такие, как пенальти, возможное удаление, могли качнуть чашу весов в любую сторону. Мне показалось, что довольно равные команды, у одной сегодня чуть получше получалось», – сказал капитан «Амкала» в интервью телеграм-каналу «Некласико».

«Амкал» проиграл в четвертьфинале 2Drots (3:4).