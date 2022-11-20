Иваныч приехал поддержать «Амкал» в матче против 2Drots

Главный тренер Watch TV Денис Зубко приехал поддержать «Амкал» в матче 1/4 финала Winline Медиалиги против 2Drots.

Иваныч, ранее возглавлявший «Амкал», зашел в раздевалку команды перед игрой.

– Пришли поддержать «Амкал» сегодня?

– Во-первых, поддержать. Во-вторых, спасибо Василию Евгеньевичу Маврину, что позволили и в раздевалку зайти, и установку послушать.

Конечно, сегодня буду переживать за «Амкал».

– Вася Маврин советовался как-то с вами перед игрой?

– Нет, он все знает. Не думаю, что ему нужны какие-то советы, тем более в таком особенном матче», – заявил Зубко телеграм-каналу Sugar FIFA.

Фото: телеграм-канал «Амкал Live»