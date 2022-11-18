«Певко и футбол – это как два друга не разлей певко». Сибскана возмущен отсутствием алкоголя на ЧМ-2022

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана прокомментировал запрет на продажу пива на стадионах ЧМ в Катаре.

«Это просто немыслимый #####, ведь сначала вроде все было ок, но за пару дней до начала вдруг запретили. Как так? Певко и футбол – это как два друга не разлей певко. Ужас!

Вот во время ЧМ-2018 в России никаких проблем с певком не возникало. Причем в обычное время алкоголь под запретом на стадиках, но ведь и футбола у нас в стране нет по сути.

А вот во время мирового турнира певко лилось рекой и никаких проблем не возникало, ведь организовано все было топово. А Катар обсирается пока по полной...», – заявил Сибскана в своем телеграм-канале «Дисс На Всех».