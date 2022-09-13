«У «Ромы» больше подписчиков, чем у ЦСКА. Она в шестерке самых популярных команд России». Основатель Winline Медиалиги Осипов о клубе

Основатель Winline Медиалиги Николай Осипов объяснил, почему «Рома» стала участником второго сезона.

«Рома» – команда, которая находится в шестерке самых популярных команд России. Это шестая команда по подписчикам в соцсетях, которые у этой команды есть. У нее подписчиков больше, чем у ЦСКА, больше, чем у «Динамо», например. Профессиональных [команд], у которых огромные маркетинговые бюджеты тратятся на то, чтобы зрителей привлекать. Поэтому «Рома» осталась в лиге», – сказал Осипов.

«Рома» – одна из самых старейших команд в медийном футболе. Ее основал блогер Ромарой, который до этого играл за «Амкал» и даже стал автором первого гола в истории «Амкала».

В Медиалиге «Рома» будет выступать в группе А. Также в это группе сыграют «Амкал», «Броуки» и Reality.