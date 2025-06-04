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Более половины игроков BETCITY ставят на Германию в матче Лиги наций с Португалией

В ночь на 5 июня в полуфинале Лиги наций встретятся сборные Германии и Португалии. Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и начнется в 00:00 по времени Астаны.

Германия впервые вышла в полуфинал Лиги наций. Команда Юлиана Нагельсманна заняла первое место в группе, а четвертьфинале прошла сборную Италии (2:1, 3:3). Бундестим – самая результативная команда турнира, на ее счету 23 мяча в восьми матчах.

Португалия также стала лучшей в своем квартете, а в 1/4 финала уверенно обыграла Данию (0:1, 5:2). Команда Роберто Мартинеса в числе лучших по забитым мячам в Лиге наций, в активе португальцев 18 голов в восьми играх.

По мнению аналитиков BETCITY, Германия – фаворит на выход в финал Лиги наций. На итоговый успех бундестим дают 1.46, на триумф португальцев предлагают кэф 2.85.

Победу Германии в основное время можно взять за 1.90, на Португалию дают 4.20, вероятность ничьей оценивается в 3.90.

Эксперты считают, что встреча будет результативной. На тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 1.74, на ТМ 2.5 предлагают 2.17.

Перспективно смотрится ставка на обмен голами за 1.64. Этот исход зашел в трех из четырех прошлых матчей Португалии и в трех играх Германии подряд.

Игроки BETCITY отдают предпочтение немцам. На победу команды Нагельсманна в основное время матча пришлось 53% от всех ставок на исход, на успех португальцев – 22%, на ничью – 25%.

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Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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