Реклама
0

Аналитика Olimpbet на главные матчи тура в АПЛ: «Ноттингем» – «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» – «Саутгемптон»

АПЛ. «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити». 8 марта, 17:30 (время Астаны)

Перед стартом сезона невозможно было представить, что к 28-му туру эти команды подойдут соседями по таблице. И уже совсем невероятным выглядел расклад, при котором бы «Ноттингем Форест» находился выше «Манчестер Сити».

Тем не менее, ситуация складывается именно так, что «лесники» перед второй очной встречей с «горожанами» опережают их на одно очко. Впрочем, эксперты Olimpbet в этом споре отдают существенное предпочтение пока еще действующему чемпиону АПЛ.

Для команды Нуну Эшпириту Санту это будет вторая подряд домашняя игра против топ-соперника и прямого конкурента в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. В прошлом туре «Форест» на равных бились с «Арсеналом», добившись ничейного результата 0:0 и сохранив место в призовой тройке. «Сити» же в предыдущем своем матче сломили сопротивление «Тоттенхэма» в гостях, победив 1:0.

Безусловно, шансы коллектива Пепа Гвардиолы на успех в сражении с «Ноттингемом» выглядят предпочтительнее. Об этом наглядно свидетельствует и статистика: в рамках Премьер-лиги «лесники» не выигрывали у «горожан» с прошлого века. А их встреча первого круга текущего сезона завершилась в пользу МС со счетом 3:0.

Но «Манчестер Сити» уже приучил своих болельщиков к систематическим сбоям, которые могут случиться в любое время. Так, на выездных играх в АПЛ, напоминает Olimpbet Arena, статистика клуба изрядно ухудшилась – 3 выигрыша из 10 матчей. Причем победы в гостях на этом отрезке были над соперниками из второй половины таблицы: «Ипсвич», «Лестер» и «Тоттенхэм». 

Да и «красные» очень уверенно выступают при родных трибунах. На своем поле они уже успели обыграть таких серьезных соперников, как «Астон Вилла» и «Брайтон», отобрать очки у «Арсенала» и «Ливерпуля».

Однако аналитики Olimpbet видят в манкунианцах явных фаворитов сражения на арене «Сити Граунд», причем не только в плане результата, но и по такому важному игровому компоненту, как угловые. Что касается желтых карточек, то здесь шансы соперников приблизительно равны.

«Ливерпуль» – «Саутгемптон». 8 марта, 20:00

Дела у «святых» совсем плохи – у них остались чисто математические перспективы на сохранение прописки в Премьер-лиге. «Ливерпуль» же на всех парах мчится к завоеванию титула. Эксперты Olimpbet почти единодушны во мнении, что по итогам домашней встречи с «Саутгемптоном» он сделает еще один шаг навстречу чемпионству.

Между тем, заранее праздновать победу «скаузерам» очень опасно. «Красные» едва не поплатились за недооценку этого соперника в матче первого круга. Тогда они сумели одержать труднейшую волевую победу со счетом 3:2, забив решающий гол лишь незадолго до финального свистка.

Затем эти же противники встречались в четвертьфинале Кубка лиги, и та игра тоже сложилась для мерсисайдцев весьма непросто. «Саутгемптон» сражался отчаянно, уступив 1:2.

Сейчас же велика вероятность того, что в матче с безнадежным аутсайдером первенства Арне Слот даст возможность отдохнуть кому-то из своих лидеров. Ведь встреча с «Саутгемптоном» расположилась в графике «Ливерпуля» аккурат между двумя четвертьфинальными битвами с «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов.

И все же силы этих соперников объективно неравны, а любые обнадеживающие для «святых» факторы выглядят притянутыми за уши. Лидер АПЛ обязан брать три очка при любом состоянии и сочетании футболистов на поле. Тем более – на родном «Энфилде», где «Ливерпуль» в рамках Премьер-лиги выиграл у «Саутгемптона» семь матчей кряду с общим счетом 22:1.

Аналитики Olimpbet полагают, что и в ближайшей встрече «скаузеры» порадуют своих болельщиков результативным футболом, забьют не менее трех голов и одержат победу с перевесом в два мяча и более.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Главные новости
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля 2024, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта 2024, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта 2024, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта 2024, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта 2024, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта 2024, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта 2024, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта 2024, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта 2024, 09:37
Умар Нурмагомедов: «Думал, что финиширую этого парня, но он слишком силен»
3 марта 2024, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
Ставка Без Риска От 1XBET на матч «Ливерпуль» – «ПСЖ»
вчера, 11:45Реклама
Какую атмосферу ждать на трибунах в матче между сборными Казахстана и Албании 7 марта? Рассуждение Olimpbet
6 марта, 08:25Реклама
Акция «1xPunch» к UFC 313 1xPunch от 1XBET
6 марта, 07:55Реклама
BETCITY назвал фаворита первого матча «Бавария» – «Байер» в 1/8 финала ЛЧ
5 марта, 14:08Реклама
Какой футбол ждут Olimpbet в матчах Лиги чемпионов: ПСЖ – «Ливерпуль» и «Бавария» – «Байер»?
5 марта, 13:07Реклама
«Ливерпуль» выиграл 7 из 8 матчей в ЛЧ. BETCITY оценил шансы мерсисайдцев победить «ПСЖ»
5 марта, 12:00Реклама
Чего ждать от мадридского дерби в Лиге чемпионов? Аналитика Olimpbet
4 марта, 14:52Реклама
«Реал» – «Атлетико»: игроки BETCITY назвали фаворита первого матча 1/8 финала ЛЧ
4 марта, 08:42Реклама
«Барселона» летит к титулу, Аналитика Olimpbet на главные футбольные события выходных в Ла Лиге и Серии А
2 марта, 12:15Реклама
Капе – Алмабаев: бетторы BETCITY назвали фаворита главного боя UFC Fight Night 253
1 марта, 11:30Реклама