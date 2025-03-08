Аналитика Olimpbet на главные матчи тура в АПЛ: «Ноттингем» – «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» – «Саутгемптон»

АПЛ. «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити». 8 марта, 17:30 (время Астаны)

Перед стартом сезона невозможно было представить, что к 28-му туру эти команды подойдут соседями по таблице. И уже совсем невероятным выглядел расклад, при котором бы «Ноттингем Форест» находился выше «Манчестер Сити».

Тем не менее, ситуация складывается именно так, что «лесники» перед второй очной встречей с «горожанами» опережают их на одно очко. Впрочем, эксперты Olimpbet в этом споре отдают существенное предпочтение пока еще действующему чемпиону АПЛ.

Для команды Нуну Эшпириту Санту это будет вторая подряд домашняя игра против топ-соперника и прямого конкурента в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. В прошлом туре «Форест» на равных бились с «Арсеналом», добившись ничейного результата 0:0 и сохранив место в призовой тройке. «Сити» же в предыдущем своем матче сломили сопротивление «Тоттенхэма» в гостях, победив 1:0.

Безусловно, шансы коллектива Пепа Гвардиолы на успех в сражении с «Ноттингемом» выглядят предпочтительнее. Об этом наглядно свидетельствует и статистика: в рамках Премьер-лиги «лесники» не выигрывали у «горожан» с прошлого века. А их встреча первого круга текущего сезона завершилась в пользу МС со счетом 3:0.

Но «Манчестер Сити» уже приучил своих болельщиков к систематическим сбоям, которые могут случиться в любое время. Так, на выездных играх в АПЛ, напоминает Olimpbet Arena , статистика клуба изрядно ухудшилась – 3 выигрыша из 10 матчей. Причем победы в гостях на этом отрезке были над соперниками из второй половины таблицы: «Ипсвич», «Лестер» и «Тоттенхэм».

Да и «красные» очень уверенно выступают при родных трибунах. На своем поле они уже успели обыграть таких серьезных соперников, как «Астон Вилла» и «Брайтон», отобрать очки у «Арсенала» и «Ливерпуля».

Однако аналитики Olimpbet видят в манкунианцах явных фаворитов сражения на арене «Сити Граунд», причем не только в плане результата, но и по такому важному игровому компоненту, как угловые. Что касается желтых карточек, то здесь шансы соперников приблизительно равны.

«Ливерпуль» – «Саутгемптон». 8 марта, 20:00

Дела у «святых» совсем плохи – у них остались чисто математические перспективы на сохранение прописки в Премьер-лиге. «Ливерпуль» же на всех парах мчится к завоеванию титула. Эксперты Olimpbet почти единодушны во мнении, что по итогам домашней встречи с «Саутгемптоном» он сделает еще один шаг навстречу чемпионству.

Между тем, заранее праздновать победу «скаузерам» очень опасно. «Красные» едва не поплатились за недооценку этого соперника в матче первого круга. Тогда они сумели одержать труднейшую волевую победу со счетом 3:2, забив решающий гол лишь незадолго до финального свистка.

Затем эти же противники встречались в четвертьфинале Кубка лиги, и та игра тоже сложилась для мерсисайдцев весьма непросто. «Саутгемптон» сражался отчаянно, уступив 1:2.

Сейчас же велика вероятность того, что в матче с безнадежным аутсайдером первенства Арне Слот даст возможность отдохнуть кому-то из своих лидеров. Ведь встреча с «Саутгемптоном» расположилась в графике «Ливерпуля» аккурат между двумя четвертьфинальными битвами с «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов.

И все же силы этих соперников объективно неравны, а любые обнадеживающие для «святых» факторы выглядят притянутыми за уши. Лидер АПЛ обязан брать три очка при любом состоянии и сочетании футболистов на поле. Тем более – на родном «Энфилде», где «Ливерпуль» в рамках Премьер-лиги выиграл у «Саутгемптона» семь матчей кряду с общим счетом 22:1.

Аналитики Olimpbet полагают, что и в ближайшей встрече «скаузеры» порадуют своих болельщиков результативным футболом, забьют не менее трех голов и одержат победу с перевесом в два мяча и более.