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Аналитика Olimpbet на кубковые сражения в Испании и Италии

Кубок Испании. Полуфинал. Первый матч. «Барселона» – «Атлетико». 26 февраля, 01:30 (время Астаны) 

Благодаря Кубку Испании футбольные гурманы получили дополнительную порцию каталонско-мадридского противостояния. Эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что у «Барселоны» значительно больше шансов на успех – как в первом матче, так и по сумме двухраундового спора.

«Блауграна» действительно впечатляет: в активе команды Ханси Флика шесть побед подряд при общей разнице мячей 20:2. Беспроигрышная же серия «Барсы» во всех турнирах достигла 11 матчей. 

Каталонцы никому не уступают с 21 декабря. Вот только весьма примечательно, что проиграли они в тот день не кому-нибудь, а своему ближайшему сопернику – «Атлетико», причем на своем поле (1:2).

«Матрасники» и сами сейчас на ходу. Как и «Барселона», столичный коллектив готовится к 1/8 финала Лиги чемпионов. А в Примере команда Диего Симеоне идет третьей, всего одно очко уступая дуэту лидеров – все той же «Барселоне» и землякам из «Реала».

Однако та осечка двухмесячной давности выбивается из общей канвы очных результатов этих противников. Это была первая победа «Атлетико» над «Барсой» за три с лишним года, при пяти поражениях в шести встречах. 

В общем, «сине-гранатовые» объективно выглядят фаворитами первой игры, хотя аналитики Olimpbet верят, что столичная команда не уйдет с поля без гола. Как и в то, что общими усилиями соперники забьют не менее трех мячей.

Кубок Италии. Четвертьфинал. Первый матч. «Интер» – «Лацио». 26 февраля, 01:00 

Миланский клуб – главный фаворит всего розыгрыша Кубка Италии сезона-2024/25. Поэтому вообще нет ничего удивительного в том, что эксперты Olimpbet видят в «Интере» безоговорочного фаворита и четвертьфинального сражения против «Лацио». Особенно с учетом того, что матч с римлянами «нерадзурри» проведут в родных стенах.

Впрочем, свое поле – отнюдь не основной козырь команды Симоне Индзаги и, тем более, не единственный. Предыдущий матч между этими соперниками, состоявшийся в рамках Серии А 16-го декабря в Риме, завершился с неприличным для «небесно-голубых» счетом 0:6. В родных же стенах миланцы не проигрывают столичной команде почти шесть лет, с марта 2019-го.

К тому же перед кубковым сражением футболисты «Интера» получили приличный заряд положительных эмоций: «нерадзурри», обыграв «Дженоа», вышли в единоличные лидеры национального первенства. Тогда как «орлы» потеряли очки в матче со стоящей на вылет «Венецией» (ничья 0:0) и упустили возможность приблизиться к первой тройке.

Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что у хозяев предстоящего четвертьфинала будет солидное преимущество не только по счету, но по такому важному игровому показателю, как угловые.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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