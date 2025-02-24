За поединком Ризабека Айтмухана и Кайла Снайдера будет наблюдать президент Объединенного мира борьбы, сообщает Olimpbet
Ненад Лалович, глава международной федерации UWW (Объединенный мир борьбы), станет почетным гостем турнира PWL 8 в Алматы.
Также Ненад Лалович станет участником пресс-конференции, приуроченной к турниру, которая состоится 24 февраля в Алматы. Сам турнир пройдет 25 февраля на арене Дворца спорта им. Балуана Шолака.
На минувшей неделе Лалович встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Глава UWW назвал Казахстан важным партнером федерации и отметил впечатляющий прогресс национальной школы борьбы. По его словам, стремление казахстанцев к формированию здоровой нации помогает добиваться высоких результатов в спорте и других сферах.
В свою очередь президент Токаев отметил, что Казахстан нацелен на укрепление стратегического сотрудничества с Международной федерацией борьбы. По его словам, внедрение передовых методик подготовки и проведение международных турниров в нашей стране будут способствовать росту популярности и конкурентоспособности этого вида спорта.
В завершение встречи глава государства наградил руководителя Объединенного мира борьбы орденом «Достык» II степени за вклад в развитие борьбы в Казахстане.
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