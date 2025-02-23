Топ-матчи уикэнда: битва в АПЛ и вызов для «Баварии». Эксперты Olimpbet проанализировали шансы

АПЛ. 26-й тур. «Манчестер Сити» – «Ливерпуль». 23 февраля, 21:30 (время Астаны)

Матч в Манчестере – безусловно, центральное событие выходных во всем футбольном мире. А как может быть иначе, если между собой встречаются действующий чемпион Англии и единоличный лидер текущего сезона?

В споре «горожан» и «скаузеров» эксперты Olimpbet не видят явного фаворита, но полагают, что у «Ливерпуля» немного больше шансов на благоприятный исход. И это притом, что «красные» играют на выезде.

«Манчестер Сити» сейчас, конечно, совсем не тот, что был год назад, когда громил всех без разбору на пути к очередному трофею. Недавнее противостояние манкунианцев с «Реалом» в Лиге чемпионов лишь подтвердило мнение, что команда Пепа Гвардиолы не в порядке и срочно нуждается в перестройке, причем глобальной.

А сразу после фиаско в Мадриде «небесно-голубым» предстоит сразиться с не менее грозным противником, чем «Королевский клуб» – основным претендентом на титул в АПЛ-2024/25. Еще и с соперником, у которого в последнее время крайне редко удается выигрывать.

Из десяти предыдущих очных дуэлей с мерсисайдцами за «горожанами» остались всего две. Четырежды победил «Ливерпуль» и столько же они разошлись миром. Команда Арне Слота оказалась сильнее и в матче первого круга этого сезона, уверенно разобравшись с «Ман Сити» в 13-м туре на «Энфилде» со счетом 2:0.

Впрочем, «скаузеры» сейчас тоже не на пике формы. Об этом свидетельствуют их последние результаты: ничьи с «Эвертоном» и «Астон Виллой» (оба раза по 2:2), а также очень натужная победа над сражающимся за выживание «Вулверхэмптоном» (2:1).

Да и вылет из Лиги чемпионов, как ни парадоксально, способен благоприятно сказаться на футболистах МС. Они теперь могут выдохнуть и полностью сосредоточиться на внутренних соревнованиях, в то время как «Ливерпулю» только предстоит стартовать в плей-офф ЛЧ.

В общем, «Манчестер Сити» ни в коем случае не стоит списывать со счетов. «Горожане» точно не сдадутся на милость лидеру и выжмут из себя всё, чтобы добиться успеха на глазах родных болельщиков.

И все же аналитики Olimpbet больше верят в «Ливерпуль». И скорее всего гости не просто забьют, а поразят ворота хозяев не менее двух раз.

Наиболее же вероятными авторами забитых мячей они называют двух лучших бомбардиров сезона в Премьер-лиге – Эрлинга Холанна и Мохамеда Салаха.

Бундеслига, 23-й тур. «Бавария» – «Айнтрахт». 23 февраля, 21:30

«Красная машина» невероятно близка к тому, чтобы вернуть себе звание сильнейшего клуба Германии, утраченное в прошлом сезоне. Эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что «орлы» не станут серьезным препятствием для мюнхенцев на пути к достижению этой цели.

Между тем, «Айнтрахт», согласно статистике, один из самых неудобных соперников для «Баварии» на внутренней арене. Клуб из Франкфурта-на-Майне регулярно «пощипывает» немецкого гегемона, а из трех последних очных встреч баварцы сумели выиграть всего одну. Не смог коллектив Венсана Компани одолеть команду Дино Топмеллера и в матче первого круга, который завершился ничьей 3:3.

Правда, в Мюнхене за «орлов» уже не сыграет лучший бомбардир «Айнтрахта» и один из главных снайперов Бундеслиги Омар Мармуш. В предыдущей встрече между этими противниками он отличился дважды. Но сейчас египетский нападающий в зимнее трансферное окно улетел из Германии в Англию и теперь забивает в составе «Манчестер Сити».

Разумеется, уход Мармуша – очень серьезная потеря для франкфуртцев. «Бавария» же в период переходов никого не потеряла, сохранив всех своих лидеров для финишного броска в гонке за «серебряной салатницей».

Аналитики Olimpbet практически не сомневаются в благоприятном исходе матча для хозяев. Более того, они склоняются к тому, что «Баварии» вполне по силам победить с преимуществом в два мяча и более. Эксперты видят в мюнхенцах и безоговорочных фаворитов по такому игровому показателю, как угловые, которых ожидается не менее десяти.