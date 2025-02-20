Кто пополнил составы «Кайрата» и «Актобе» перед матчем за Суперкубок Казахстана? Обзор от Olimpbet

22 февраля «Кайрат» и «Актобе» сыграют в матче за Суперкубок Казахстана. Алматинский клуб был менее активным в межсезонье и подписал четырех футболистов. Обладатель кубка страны «Актобе» укрепил состав семью игроками. Olimpbet сравнили прошлые заслуги новичков.

Новые футболисты в составе «Кайрата»

Из новичков алматинского клуба больше внимания привлекает полузащитник сборной Израиля Дан Глэйзер , который отыграл 5 сезонов за «Маккаби» из Тель-Авива. Его последней командой был нижегородский «Пари», за который он провел 15 матчей.

Кроме того, в Алматы переехал португальский форвард Жоржиньо , ставший лучшим бомбардиром чемпионата Люксембурга 2023/24 в составе «Дифферданжа» (25 голов).

Также в «Кайрат» перебрались второй вратарь «Астаны» Александр Заруцкий , полузащитник «Тобола» и сборной Казахстана Эркин Тапалов .

Новые футболисты в составе «Актобе»

Наиболее перспективным трансфером этой зимы эксперты считают переход румынского вратаря Андрея Влада , который провел 8 сезонов в «Стяуа». Правда, он почти не появлялся на поле в последние годы.

Интересным выглядит и подписание нападающего Оралхана Омиртаева , который забил 10 голов в чемпионате Беларуси за «Слуцк» и БАТЭ, удостоившись вызова в сборную Казахстана.

Также в Актобе переехали два серба — забивной нападающий македонской «Академии Пандева» Джордже Ивкович и защитник Неманья Анджелкович , который отыграл 9 матчей в РПЛ за «Акрон» и «Химки».