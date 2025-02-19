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Кто на выход – «Реал» или «Манчестер Сити»? Ответный матчи 1/16 финала Лиги чемпионов – в аналитике Olimpbet.


Лига чемпионов. «Реал Мадрид» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия). 20 февраля, 01:00 (время Астаны) 

Первый матч – 3:2 

Поражение в домашней встрече поставило «горожан» на край пропасти. Теперь лишь победа в испанской столице сохранит «Манчестер Сити» шансы на завоевание титула сильнейшего клуба Европы.

Между тем, эксперты Olimpbet почти не сомневаются в успехе «королевского клуба» по итогам двухраундового противостояния. Они видят в «Реале» фаворита и ответного сражения, пусть и не безоговорочного.

И дело не в том, что «сливочные» сейчас в полном порядке – напротив, в Примере они явно забуксовали, набрав всего два очка в трех последних турах. Из-за чего даже лишились лидерства в национальном первенстве. Просто манкунианцы выглядят еще хуже. 

А тут еще и нет ясности, сыграет ли в Мадриде Эрлинг Холанн. Норвежский бомбардир получил повреждение в недавней встрече с «Ньюкаслом» и был заменен за несколько минут до финального свистка. 

«Манчестер Сити» необходимо забивать на «Сантьяго Бернабеу», чтобы рассчитывать на выход в следующую стадию плей-офф. А без главной ударной силы эта задача для англичан может стать неразрешимой.

Не в пользу «небесно-голубых» и статистика личных взаимоотношений. Из шести матчей в столице Испании, состоявшихся между этими противниками, «сливочные» уступили всего в одном. Дважды «галактикос» побеждали, а три раза фиксировалась ничья в основное время. И сейчас даже мирный исход устроит действующего обладателя трофея.

Мадридские битвы «Реала» с «Манчестер Сити» почти всегда отличаются повышенной результативностью. Вот и на этот раз аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что забить смогут обе команды, а общими усилиями они с большой степенью вероятности сделают матч «верховым».

«ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) – «Ювентус» (Италия). 20 февраля, 01:00 

Первый матч – 1:2.

Чемпион Нидерландов оказал серьезнейшее сопротивление самому титулованному клубу Италии на его территории. Встреча в Турине проходила с переменным успехом, и «Ювентусу» пришлось сильно постараться, чтобы склонить чашу весов на свою сторону.

А вот в ответном сражении эксперты Olimpbet явного фаворита уже не видят и даже немного больше верят в ПСВ. Правда, по сумме двух матчей они все же отдают предпочтение «старой синьоре», причем достаточно существенное.

В Эйндховен команда Тьяго Мотты отправляется в превосходном настроении. Его «черно-белым» обеспечила победа в «дерби Италии» над «Интером» (1:0), благодаря которой туринцы поднялись на четвертое место в таблице Серии А.

Что касается коллектива Петера Боша, то он на минувших выходных не смог на своем поле одолеть «Утрехт», продлив безвыигрышную полосу в Эредивизии до трех туров и еще дальше отпустив от себя лидирующий «Аякс».

Но «бьянконери» непременно стоит учесть, что «красно-белые» еще никому не уступали в текущем розыгрыше Лиги чемпионов на своем поле (три победы и одна ничья). 

«Ювентус» в ответном матче вполне устроит и ничья, а команды Мотты умеют действовать на удержание счета. Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что болельщикам не стоит ждать на арене «Филипс» результативного футбола, и вряд ли хотя бы одной из сторон удастся забить более одного гола.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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