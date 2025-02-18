Аналитика Olimpbet на ответные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов. «Бенфика» или «Монако», «Аталанта» или «Брюгге»?

Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) – «Монако» (Франция). 19 февраля, 01:00 (время Астаны)

Первый матч – 1:0

Гостевой победой в Монако лиссабонцы сделали весомую заявку на выход в следующий раунд плей-офф ЛЧ-2024/25. Конечно, преимущество всего в один мяч отнюдь не гарантирует «Бенфике» путевку в 1/8 финала.

Однако эксперты Olimpbet практически не сомневаются в позитивном для португальцев исходе двухраундового противостояния. Именно они считаются безоговорочными фаворитами ответной встречи.

В пользу «орлов» говорят не только родные стены, но и статистика. Лиссабонцы еще ни разу не уступали монегаскам в истории их взаимоотношений: одна ничья и три победы «Бенфики».

А тут еще «Монако» потерял сразу двух исполнителей основы: Александр Головин получил травму, а Али Мусрати был удален в первом матче между этими соперниками. Оба полузащитника в ответной встрече участия не примут.

Правда, существенные кадровые потери есть и у хозяев предстоящего сражения. В лазарете команды находятся Ренату Саншеш, Александр Бах, Томаш Араужу, Мануэл Силва. Под вопросом участие и самого титулованного футболиста «Бенфики», чемпиона мира из Аргентины Анхеля Ди Марии.

Но, несмотря на довольно серьезные проблемы с составом у «Бенфики», аналитики Olimpbet считают наиболее вероятным, что команда забьет обязательно, причем не менее двух голов.

«Аталанта» (Италия) – «Брюгге» (Бельгия). 19 февраля, 01:00

Первый матч – 1:2

Бельгийская команда и так уже прыгнула выше головы, пробившись в плей-офф ЛЧ-2024/25 и выиграв первый матч борьбы на выбывание у «Аталанты». А это, между прочим, прошлогодний победитель Лиги Европы.

Впрочем, эксперты Olimpbet полагают, что на этом сказка «Брюгге» должна закончиться. Они видят «бергамасков» явными фаворитами ответного матча. По сумме двух встреч аналитики отдают итальянцам уже не столь ощутимый перевес, но он тоже есть.

В Бергамо эти соперники в черно-синих тонах между собой еще никогда не встречались. Между тем, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Аталанта» потерпела всего одно домашнее поражение – да и то, от действующего обладателя трофея, мадридского «Реала» (2:3).

В активе «Брюгге» – всего одна выездная победа в ЛЧ-2024/25 над австрийским «Штурмом», который в плей-офф не пробился. К тому же коллектив Ники Хайена на общем этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов уже имел неудачный опыт визита в Италию. Тогда гостевой матч с «Миланом» завершился поражением бельгийской команды со счетом 1:3.

В общем, совсем неудивительно, что эксперты Olimpbet отдают очень существенное предпочтение коллективу Джан Пьеро Гасперини. Сам же матч на арене «Джевисс», по их мнению, с большой степенью вероятности будет «верховым».