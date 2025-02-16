Дерби Италии в Серии А и сражение грандов-неудачников в АПЛ, аналитика Olimpbet

АПЛ. 25-й тур. «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». 16 февраля, 21:30

К личной встрече в Лондоне именитые соперники подходят соседями по турнирной таблице Премьер-лиги. Вот только это явно не те места, на которые рассчитывали сами команды и их болельщики перед началом сезона.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й позиции, «Тоттенхэм»– строчкой ниже, отставая от манкунианцев на два очка. Нетрудно подсчитать, что в случае домашней победы «шпоры» обгонят «красных дьяволов». Эксперты Olimpbet полагают, что у хозяев неплохие шансы для этого, хотя и не видят в «Хотспур» безоговорочных фаворитов.

В последнее время столичный клуб стал очень неудобным соперником для команды из Манчестера. Уже в этом сезоне они дважды встречались друг с другом, и оба раза успех был на стороне «Тоттенхэма».

В матче первого круга чемпионата, состоявшемся в конце сентября на «Олд Траффорд», «красные дьяволы» были разгромлены в родных стенах со счетом 3:0. А уже в декабре «Тоттенхэм» выбил МЮ из Кубка Англии, выиграв 4:3.

Всего же «Манчестер Юнайтед» не знает побед над «шпорами» уже на протяжении пяти матчей. С октября 2022 года это три поражения и две ничьи.

Однако у «Хотспур» сейчас огромные кадровые проблемы. В лазарете столичного клуба находятся сразу 11 футболистов, из которых можно составить полноценную команду, включая вратаря.

И этим фактом коллектив Рубена Аморима вполне может воспользоваться. Проблемы с составом у «Юнайтед» не столь масштабны, хотя потеря получившего серьезную травму Лисандро Мартинеса тоже очень существенна.

Несмотря на незавидное турнирное положение, у ближайших соперников все в полном порядке с атакой. «Тоттенхэм» вообще может похвастаться тем, что у него положительная разница мячей, а по забитым голам он уступает только «Ливерпулю» с «Арсеналом».

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что новая дуэль «Хотспур» с «Юнайтед» порадует болельщиков результативным футболом. А наиболее вероятным автором забитого мяча считается бразильский форвард хозяев Ришарлисон.

Серия А, 25-й тур. «Ювентус» – «Интер». 17 февраля, 00:45 (время Астаны)

Любителям футбола по всему миру прекрасно известно, что спор этих клубов из Турина и Милана – главное пиршество Серии А, именуемое, ни больше ни меньше, «дерби Италии».

В очередном сражении двух грандов эксперты Olimpbet отдают достаточно серьезное предпочтение «Интеру» – и это несмотря на то, что «Ювентус» будет хозяином противостояния.

Между тем, по итогам трех визитов миланцев в Турин ни один из них не завершился в пользу гостей. Было зафиксировано два ничейных исхода и одна победа «Юве». В первом же круге текущего первенства страны битва между этими противниками запомнилась на редкость результативной ничьей 4:4.

А посреди недели туринцы получили еще и заряд положительных эмоций. В первом стыковом матче 1/16 финала Лиги чемпионов они одержали домашнюю победу над ПСВ (2:1).

Соперники находятся в лидирующей группе Серии А: «Интер» идет в таблице вторым, «Ювентус» – пятым. Однако между ними настоящая пропасть в 11 очков. «Черно-синие» ведут ожесточенную борьбу за «скудетто» с «Наполи». В том время как предел мечтаний «черно-белых» – четвертое итоговое место, дающее право выступить в ЛЧ-2025/26.

При этом, если взять в расчет результаты команд за последние шесть туров национального чемпионата, то они абсолютно идентичные – и «бьянконери», и «нерадзурри» набрали по 11 очков (три победы, две ничья и одно поражение у каждой).

Аналитики Olimpbet считают «Интер» довольно-таки явным фаворитом в «дерби Италии». При этом велика вероятность, что голевой феерии ждать не стоит – матч в Турине будет «низовым».