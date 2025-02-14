Pubstomp BLAST Slam II по Dota 2: эмоции, конкурсы и большая победа

В минувшее воскресенье алматинские поклонники Dota 2 собрались на Pubstomp BLAST Slam II, чтобы стать свидетелями развязки престижного турнира. На большом экране транслировалось противостояние Tundra Esports и Gaimin Gladiators, а гостей ждали конкурсы, розыгрыши и встреча со специальным гостем – известной дотершей Алей «ABQueen» Бекбаевой.

Финальная серия турнира BLAST Slam II в формате best-of-5 прошла под полным контролем Tundra Esports. Эта команда в итоге уверенно победила со счетом 3:0.

Но алматинским поклонникам киберспорта вечер запомнился не только зрелищным финалом.

Организаторы подготовили насыщенную программу: викторины, интерактивные конкурсы и ценные призы, главным из которых стала PlayStation 5. Специальное меню, дружеская атмосфера и азарт соревнования сделали событие ярким и запоминающимся.

Pubstomp BLAST Slam II не просто собрал любителей Dota 2, но и подчеркнул рост интереса к киберспорту в стране. Организатором мероприятия выступила букмекерская компания Olimpbet – инвестор №1 в спорт Казахстана по версии национальной премии «Выбор года».





Участники отметили качественную организацию, душевную атмосферу и возможность разделить эмоции в кругу единомышленников. Казахстанская киберспортивная сфера продолжает развиваться, и подобные мероприятия лишь усиливают ее позиции.

Источник: Olimpbet Arena