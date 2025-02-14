Pubstomp BLAST Slam II по Dota 2: эмоции, конкурсы и большая победа
В минувшее воскресенье алматинские поклонники Dota 2 собрались на Pubstomp BLAST Slam II, чтобы стать свидетелями развязки престижного турнира. На большом экране транслировалось противостояние Tundra Esports и Gaimin Gladiators, а гостей ждали конкурсы, розыгрыши и встреча со специальным гостем – известной дотершей Алей «ABQueen» Бекбаевой.
Финальная серия турнира BLAST Slam II в формате best-of-5 прошла под полным контролем Tundra Esports. Эта команда в итоге уверенно победила со счетом 3:0.
Но алматинским поклонникам киберспорта вечер запомнился не только зрелищным финалом.
Организаторы подготовили насыщенную программу: викторины, интерактивные конкурсы и ценные призы, главным из которых стала PlayStation 5. Специальное меню, дружеская атмосфера и азарт соревнования сделали событие ярким и запоминающимся.
Pubstomp BLAST Slam II не просто собрал любителей Dota 2, но и подчеркнул рост интереса к киберспорту в стране. Организатором мероприятия выступила букмекерская компания Olimpbet – инвестор №1 в спорт Казахстана по версии национальной премии «Выбор года».
Участники отметили качественную организацию, душевную атмосферу и возможность разделить эмоции в кругу единомышленников. Казахстанская киберспортивная сфера продолжает развиваться, и подобные мероприятия лишь усиливают ее позиции.
Источник: Olimpbet Arena
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий