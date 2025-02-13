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Матчи на День всех влюбленных в обзоре 1XBET

Как провести время после Дня всех влюбленных? Правильно, за просмотром лучшего европейского футбола. Чемпионаты возвращаются после недолгого двухнедельного перерыва на кубковые и еврокубковые матчи.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед, 16.02.2025 21:30

Согласно мнению компании 1XBET – фаворита нет. Команды соседствуют в АПЛ, занимая 13 и 14 строчки, с разницей в два очка. Таким образом, нас будет ждать «битва за 13 место». Если смотреть на матч со стороны цифр, то можно отметить, что лондонская команда забивает куда больше голов, нежели манчестерская (48 против 28 забитых). А вот пропускают команды одинаково (34 против 37 в пользу МЮ). Непосредственно перед матчем команды идут в разных состояниях. У «Тоттенхэма» колоссальные проблемы с составом. В последнем матче в Кубке Англии у «шпор» отсутствовало 11 игроков, половина из которых являются частью основной обоймы. У «Манчестера» же проблемы не такие серьезные: 4 игрока, легко заменяемых по позиции. 

Наш прогноз: Победа «Манчестер Юнайтед». Да, «дьяволы» играют гостевой матч и фактически являются андердогами встречи. Но та форма «Тоттенхэма», преследующая команду уже не один матч, явно не сыграет ей на пользу. «Манчестер» же наоборот набрал ход и вероятно начал понимать своего тренера.

Интер – Ювентус, 17.02.2025 00:45

Сезон в Серии А просто шикарен. Пока АПЛ, Лига 1 и Бундеслига, практически решили исход чемпионства, в Италии продолжается лютая заруба за «золото». Нынешний чемпион в лице «Интера» ведет защиту титула против «Наполи». Разница в одно очко, которую нельзя терять и необходимо сокращать, но уже в 25 туре «Интер» ожидает игра против грозного «Ювентуса». Что ожидать от данного противостояния? Вернемся к котировкам от букмекеров. 1XBET считает, что исход матча ближе к победному от миланского коллектива. С небольшим перевесом именно гости будут фаворитами игры. Всё это подтверждается и последними играми между коллективами. Последние 5 встреч завершались в пользу «Интера» или ничьей, ни разу не одарив болельщиков «Юве» радостью победы. 

Наш прогноз: Ничья. В последнем матче «Юве» и «Интер» настреляли аж 8 мячей. Что это было: подготовка к сопернику или тактические неосторожности? В последних 5 встречах трижды команды играли вничью. 

Байер – Бавария, 15.02.2025 22:30

Исход чемпионства в Бундеслиге практически предрешен, однако, «Бавария» любит сдавать концовку чемпионата в пользу Еврокубков, отдавая очки направо и налево. Вероятно, что у «Байера» есть последний шанс сократить отставание и надеяться на дальнейшие потери очков баварцев. По мнению компании 1XBET – фаворит «Бавария Мюнхен». Подозрительно щедрое распределение коэффициентов, учитывая, что «Байер» будет принимать матч у себя дома, а значит, что мюнхенцам будет не сладко. На данный момент «Бавария» идет с изумительной статистикой из 12 побед в последних 15 матчах во всех турнирах. Но в Бундеслиге команды потерпели только по одному поражению, а «Байер» проигрывает «Баварии» только по числу ничейных результатов. Ждём, что одна из команд добавит сопернику в копилку второе поражение в сезоне. 

Наш прогноз: Тотал матча 2.5М. Команды любят атаковать и категорически не ценят просиживание в глухой обороне. Но последние две встречи были крайне аккуратными с двух сторон с перевесом баланса в пользу защитных действий. Два матча и всего 3 забитых гола. Предполагаем, что и в этот раз атакующий потенциал команд убедт ниже, нежели оборонительный.

Все вышеуказанные матчи можно посмотреть на телеканале или приложении Setanta Sport, а главные спортивные события всегда доступны в линии лицензированной казахстанской букмекерской компании 1XBET.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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