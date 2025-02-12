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Матчи Лиги чемпионов между «Селтиком» и «Баварией», «Фейеноордом» и «Миланом» – в аналитике Olimpbet

Лига чемпионов. «Селтик» – «Бавария». 13 февраля, 01:00 (время Астаны)

Если для «Селтика» само попадание в плей-офф ЛЧ-2024/25 можно считать успехом, то «Бавария» наверняка намеревалась выйти в 1/8 финала напрямую, минуя стыковые матчи.

Но эксперты Olimpbet практически не сомневаются в том, что «красная машина» в итоге там окажется, считая мюнхенцев заведомыми фаворитами как по сумме двух встреч, так и первой встречи, которая состоится в Глазго. 

Понятно, что у немецкого гранда шансов на успех гораздо больше, чем у шотландского – даже в гостевом матче. Об этом красноречиво свидетельствует и статистика взаимоотношений: из четырех очных дуэлей в истории противостояния этих противников «кельты» не выиграли ни одной – ничья и три поражения.

Между тем, нельзя сказать, что на общем этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов «Бавария» смотрелась намного мощнее «Селтика». Несмотря на то, что в итоговой таблице ближайших соперников разделили девять позиций, расстояние это измеряется всего тремя очками.

К тому же команда Брендана Роджерса в сезоне-2024/25 еще никому не проигрывала в родных стенах – ни на внутренней арене, ни на международной. Другое дело, что «кельты» до сих пор еще не принимали на «Селтик Парк» столь серьезного оппонента, как клуб из Мюнхена.

Аналитики Olimpbet полагают, что в Глазго «Бавария» забьет не менее двух мячей, а общими усилиями команды сделают матч «верховым». Наиболее же вероятным автором гола они называют английского нападающего гостей Харри Кейна. Неоспоримыми фаворитами мюнхенцы выглядят и по угловым.

«Фейеноорд» – «Милан». 13 февраля, 01:00

Обе команды имели отличные шансы выйти в 1/8 восьмую финала Лиги чемпионов, минуя стыковые матчи. Однако поражения в заключительном туре группового этапа лишили их этой возможности.

Теперь же одна из них точно не доберется до этой стадии турнира, и эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что неудачником в этой паре станет «Фейеноорд». Аналитики отдают предпочтение «Милану» не только по итогам двухраундового сражения, но и считают итальянцев фаворитами встречи в Роттердаме.

Хотя оба клуба регулярно выступают в Европе, их пути пересекались всего дважды, причем было это уже очень давно – в Кубке чемпионов сезона-1969/70. По сумме двух встреч тогда сильнее оказался представитель Нидерландов. Впрочем, обращать внимание на это сейчас вряд ли есть какой-либо смысл.

Что касается актуального положения дел, то к очному противостоянию в лучшем психологическом состоянии, несомненно, подходят «россонери». После прихода на пост главного тренера Сержиу Консейсау игроки «Милана» поверили в себя и уже успели завоевать трофей – выиграли Суперкубок Италии. Да и в целом игра «красно-черных» заметно изменилась к лучшему, а команда заметно подтянулась к лигочемпионской зоне в Серии А.

«Фейеноорд» же только в минувшем туре национального первенства прервал четырехматчевую безвыигрышную серию, но отставание от лидирующих ПСВ и «Аякса» выглядит уже безнадежным. А всего за пару дней до встречи с итальянским грандом еще и решил сменить главного тренера.

В текущем розыгрыше ЛЧ каждая из этих команд лишь в одном из матчей уходила с поля без гола. Примечательно, что «Фейеноорд» с «Миланом» не смогли поразить ворота леверкузенского «Байера». А голландцы на групповом турнире забили даже на мяч больше, чем победитель общего этапа «Ливерпуль», при этом, правда, финишировав с отрицательной разницей.

Вот и сейчас аналитики Olimpbet склоняются к тому, что матч в Роттердаме порадует болельщиков результативностью, а голами сумеют отличиться обе команды. В желтых карточках, по мнению экспертов, недостатка тоже быть не должно.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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