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«Барыс» снова в кризисе. Прервется ли неудачная серия? Аналитика от OLIMPBET

«Барыс» (Астана) – «Адмирал» (Владивосток). 23 января, 19:00 (время Астаны)

В Астане сыграют команды, которые ведут борьбу за место в плей-офф Восточной конференции. Согласно коэффициентам Olimpbet, вероятней всего победа гостей.

Казахстанский клуб находится в очередном затянувшемся кризисе. Как только у команды маячит просвет, затем наступает неудачная серия.

Подопечные Галыма Мамбеталиева не выигрывают уже больше месяца. В последний раз они уходили со льда с победой в середине декабря, обыграв на выезде московское «Динамо». С тех пор астанинская команда потерпела 11 поражений. Из них лишь два матча завершились за пределами основного времени.

Домашнюю серию «Барыс» начал предсказуемым поражением от «Локомотива», которому не сумел забросить ни одной шайбы (0:2). Как назло, из-за травмы не играет Антон Бурдасов. Это серьезная потеря для команды, которая и так мало забивает.

Президент «Барыса» Нурлан Оразбаев, проводя встречу с журналистами, отметил, что шансы на выход в плей-офф еще есть. Но если еще пару месяцев назад о выходе во вторую стадию чемпионата можно было рассуждать, то сейчас очевидно, что этого все-таки не произойдет.

Астанинский клуб занимает на Востоке последнее 12 место, набрав в 48 матчах лишь 25 очков. Отрыв от восьмой строчки составляет 20 баллов – едва ли такой барьер уже преодолим.

«Адмирал», спонсором которого является Olimpbet, сумел забраться в зону плей-офф и занимает на Востоке седьмое место. Клубу из Владивостока нельзя терять бдительность, так как от девятой строчки его отделяет лишь шесть баллов. Но при этом есть и хорошие шансы подняться выше.

Команда Леонида Тамбиева отправилась на выезд после неудачной домашней серии, в которой лишь один матч из трех закончился в пользу дальневосточников. Сначала они обыграли «Магнитку» (4:2), а затем дважды проиграли «Ак Барсу» (2:5 и 1:2Б).

Однозначно, что у «Барыса» все линии более разбалансированы. В то время как у «Адмирала» больше исполнителей, которые могут реализовать атаки. Аналитики Olimpbet не ждут результативного матча – скорей всего, будет забито меньше четырех голов.

СКА (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва). 23 января, 21:30

СКА и «Динамо» – прямые конкуренты. Они располагаются рядом в турнирной таблице, а разрыв между ними составляет всего два очка. Это будет уже второй матч соперников в январе. В первой встрече в Москве победа была за «Динамо», но на этот раз, по мнению экспертов Olimpbet, больше шансов у СКА взять реванш.

Питерские «армейцы» неудачно вышли с новогодних каникул и никак не могли вернуть победную игру. Романа Ротенберга и его команду очень огорчала серия из четырех поражений.

Прервать ее удалось в последнем мачте, и не против рядового клуба, а против «Локомотива» (5:2), лидера КХЛ. Столь мощное начало домашней серии должно придать команде уверенности.

СКА по-прежнему остается самой забивной командой КХЛ, редко уходя со льда, не отличившись два-три раза. Но игра в открытый хоккей подводит даже во второй половине сезона. Идеальный баланс между атакой и обороной, похоже, армейцам удалось нащупать в последнем матче против «Локо».

Московское «Динамо», еще один спонсорский актив Olimpbet, занимает на Западе пятое место. СКА идет шестым, а разрыв составляет всего два очка. При этом и отставание от лидеров тоже небольшое.

Если «Локомотив» сейчас недосягаем, то идущий вторым ЦСКА опережает «Динамо» лишь на три балла. Похоже, что борьба за верхние строчки в этой конференции будет идти до последнего.

«Динамо» неудачно стартовало в гостевой серии, сенсационно проиграв «Сочи» (1:3). Но, в отличие от СКА, команда Алексея Кудашова проводит январь вполне успешно, имея перед поражением пятиматчевую победную серию.

СКА и «Динамо» подошли к матчу по-разному. И это, несомненно, скажется на результате. Армейцы играют на своем льду на кураже после уверенной победы над лидером всего чемпионата. Москвичи же проводят неудачный выезд, уступив худшей команде конференции.

Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что СКА одержит победу над «Динамо» в основное время.

Опубликовано: Тимофей Голубев
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