Кубок Лиги. «Астана» и «Женис» разыграют трофей в копилку столицы

Два столичных клуба «Астана» и «Женис» встретятся в рамках финала 1XBET Кубка Лиги. Какой–то из претендентов заберет первый в своем роде трофей нового турнира.

Естественно, частные футбольные турниры могут привлечь денежным поощрением команд. Однако, в случае с 1XBET Кубком Лиги есть нюанс – красивый трофей. Кубок будет удачно смотреться на полках вместе с другими наградами команд.

Как выглядит кубок?

«Главный трофей представляет собой гармоничное сочетание спортивных достижений и культурного наследия Казахстана», – заявляют представители 1XBET, – «Мяч – это символ не только футбольной победы, но и единства которое характерно для казахстанской истории».

Трофей не похож на стандартные кубок или тарелку, которые часто можно увидеть на награждениях победителей турниров. 1XBET Кубок Лиги может похвастаться своим нетривиальным подходом и исполнением уникального трофея

«Золотые колонны могут символизировать древние казахские кочевые маршруты, отражая стремление народа к свободе. Серебряный беркут – величественный хищник, символ свободы и силы, который является важной частью казахской культуры. Беркут традиционно олицетворяет мощь и защиту, а также дальновидность и независимость, что идеально перекликается с духом победителей. Основание кубка символизирует фундаментальные казахстанские ценности, такие как уважение к своей земле. Металлические детали основания олицетворяют индустриальный рост и современное развитие Казахстана», – заявляют в компании 1XBET.

Увидеть новый трофей можно будет на финале Кубка Лиги, который пройдет 24 ноября в городе Туркестан. Напоминаем, что призовой фонд турнира составил 1 миллион долларов. Обладателя нового трофея, медалей и денежных средств узнаем уже совсем скоро. Не пропустите финал 1XBET Кубка Лиги.