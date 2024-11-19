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Фаниль Рафиков: «Я планирую вернуться в феврале»

На YouTube появился новый канал Namys Fighting о боевых единоборствах. Первым гостем стал Фаниль Рафиков, недавно одержавший победу над Мохаммадом «Персом» Хейбати. Ресурс Olimpbet Arena собрал высказывания Фаниля из этого откровенного разговора.

Что изменилось в жизни Фаниля после той победы? Кто станет следующим соперником? Что он считает главной причиной побед и неудач? В одном интервью — и откровения, и ожидания, и прогнозы. И даже розыгрыш для новых подписчиков канал Namys Fighting!

После впечатляющей победы над Мохаммадом Хейбати Фаниль Рафиков бросил вызов экс-бойцу UFC Дамиру Исмагулову. В ответ он получил креативное видеообращение от последнего: «Не стоит заплывать туда, где тебя могут съесть. Даже если ты в своей среде обитания».

О возвращении в октагон и следующем сопернике

В интервью Рафиков раскрыл подробности вызова Исмагулову, подчеркнув, что следит за ним еще со времен его чемпионства в M-1 Global и победы над Максимом Дивничем.

– Он очень хороший боец. Не скажу, что это поединок мечты, но я все мечтаю о бое, когда будем утопать в крови. Думаю, Дамир — тот человек, который может устроить это. Он ответил на мой вызов, обозначил сроки, но они мне не подходят, поэтому дальше видно будет.

Также Рафиков не исключает и вероятность своего боя с Александром Грозиным. Еще один вариант соперника — экс-боец UFC Зубайра Тухугов. Рафиков сделал довольно громкое заявление насчет потенциального поединка с ним.

– Я планирую вернуться в феврале. Недавно вышел подкаст Камила Гаджиева и владельца AMC Fight Night Амира Мурадова. И я так понял, Амир заинтересован в этом бое. Уверен, что выиграю его, если будет пять раундов, то, думаю, я его удосрочу. Это будет хороший бой «кость в кость».

Розыгрыш для подписчиков: футболка с автографом

В конце интервью участники объявили о розыгрыше футболки с автографом Фаниля Рафикова и фрагментом из его боя с Нариманом Аббасовым за пояс AMC FNG X Naiza FC. Приз доставят в любую точку Казахстана, где работает сервис доставки СДЭК.

Условия конкурса простые — написать в комментариях под интервью имя самого интересного следующего соперника Фаниля и аргументировать свой выбор.

Это интервью — лишь начало YouTube-канала Namys Fighting. В планах — другие звездные гости, расследования и репортажи с боев, а также главные новости о том, что происходит в самых крутых промоушенах. Подписывайтесь, участвуйте в розыгрыше и не пропустите новые выпуски.

Источник: Olimpbet Arena

Опубликовано: Тимофей Голубев
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