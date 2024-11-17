Заключительный матч Казахстана в Лиге наций – в аналитике Olimpbet

Самые интересные воскресные игры. Сможет ли Казахстан наконец забить? И что Франция противопоставит неудержимой Италии?

Норвегия – Казахстан. 17 ноября, 22:00 (время Астаны)

После поражения от сборной Австрии у команды Казахстана не осталось никаких целей в этой Лиге наций. Она досрочно заняла последнее место в своей группе и следующий розыгрыш точно проведет в дивизионе С.

Норвежцы же после достаточно неожиданного разгрома словенцев на выезде имеют определенные перспективы занять в итоговой таблице квартета первую строчку, что дает право на выход в лигу А.

Для этого скандинавам надо в заключительном туре обеспечить себе лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, чем у австрийцев. Последние же при равенстве очков с «викингами» пока лидируют в группе.

Эксперты Olimpbet вообще не сомневаются в победе Норвегии, причем ожидают от хозяев не менее трех голов.

Что касается сборной Казахстана, то у нее, пожалуй, осталась лишь одна задача в турнире – хотя бы раз поразить ворота соперников. В активе «ястребов» до сих пор нет ни одного забитого мяча, в розыгрыше ЛН-2024/25 таким «достижением» может похвастаться еще только Андорра.

Однако аналитики Olimpbet почти не верят в атакующий потенциал команды Станислава Черчесова – намного меньше, чем в вариант, при котором отличиться смогут только хозяева.

Безусловно, Норвегия – явный фаворит домашнего матча против Казахстана. Но не будем забывать, что в стартовой игре Лиги наций «ястребы» дали настоящий бой «викингам» и смогли добиться ничейного исхода. А тех потерянных в Алматы очков скандинавам как раз может и не хватить для победы в четверке.

Италия – Франция. 18 ноября, 00:45

Воскресный игровой день подарит любителям футбола интереснейшее противостояние сборных Италии и Франции. Они в очном споре определят того, кто продолжит борьбу за трофей в плей-офф Лиги наций.

Перед заключительным туром «скуадра адзурра» единолично возглавляет вторую группу. Эксперты Olimpbet , хотя и не считают хозяев предстоящего матча фаворитами, сходятся во мнении, что команда Лучано Спаллетти не проиграет. И этого ей будет более чем достаточно для победы в квартете.

«Трехцветные» после сенсационной ничьей с Израилем в минувшем туре (0:0) отстают от лидера на три очка. На команде не может не сказываться кризис, в который угодил Килиан Мбаппе. В связи с проблемами, связанными не только с футболом, главный тренер французов Дидье Дешам не вызывает форварда «Реала» в расположение сборной, из-за чего ее атака сильно хромает.

А чтобы опередить Италию в итоговой таблице группы, Франции необходимо не просто забивать, а побеждать с разницей не менее двух мячей. В таком раскладе аналитики Olimpbet очень сильно сомневаются. И это вполне логично, ведь «скуадра адзурра» еще не потерпела ни одного поражения в ЛН-2024/25, а в первом туре сокрушила «трехцветных» на их территории со счетом 3:1.

Но каким бы ни был результат встречи в Милане, не приходится сомневаться, что нас ждет яркое зрелище с очень качественным футболом.

Источник: Olimpbet Aren a