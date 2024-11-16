Решит ли сборная Германии свою задачу досрочно?

Аналитика Olimpbet на матчи немецкой команды против боснийцев, а также грузин против украинцев в Лиге наций.

Германия – Босния и Герцеговина. 17 ноября, 00:45 (время Астаны)

«Бундестим» уверенно возглавляет свою четверку ЛН-2024/25. А в случае победы над «драконами» за тур до окончания группового этапа забронирует за собой участие в плей-офф турнира.

Боснийцы же уверенно замыкают таблицу третьего квартета, только победа в Гамбурге оставит им надежду на сохранение прописки в элитном дивизионе Лиги наций.

Однако эксперты Olimpbet практически исключают вероятность не только поражения сборной Германии, но и даже мирного исхода в этом матче. Несмотря на то, что ничья, в общем-то, немцев устраивает.

Встреча первого круга текущего розыгрыша Лиги наций между этими соперниками завершилась в пользу гостей 2:1. Но упорной борьбы в той игре не было. При не самом убедительном итоговом счете немцы полностью контролировали происходившие на поле события.

Правда, в ответном сражении с командой Боснии и Герцеговины не сможет принять участие основной защитник «Бундесманшафт» Нико Шлоттербек, перебравший желтых карточек.

Впрочем, это не должно стать головной болью для тренера Юлиана Нагельсмана. Ведь хозяева наверняка большую часть игрового времени проведут на половине поля соперника.

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что немцы не просто победят, а сделают это разгромно, с разницей не менее трех голов. Причем, с большой степенью вероятности, сделают это «всухую», сохранив собственные ворота в неприкосновенности.

Грузия – Украина. 17 ноября, 22:00

Грузины очень бодро стартовали в Лиге наций. После двух туров они единолично лидировали в своей группе, набрав максимально возможные шесть очков. Но затем потерпели два поражения и пропустили вперед себя Чехию.

Украинцы же в обоих первых матчах уступили, но потом выиграли как раз у Грузии, после чего поделили очки с чехами. Команда Сергея Реброва все еще на четвертом месте в таблице квартета, однако ее положение уже не выглядит безнадежным. От лидера «желто-голубые» отстают всего на три очка, а своему ближайшему противнику уступают лишь два балла.

В случае победы над грузинской командой сборная Украины гарантированно ее обойдет. Однако эксперты Olimpbet не видят в гостях фаворита этой встречи. Они считают шансы соперников приблизительно равными и даже отдают небольшое предпочтение принимающей стороне.

А вот в чем почти уверены аналитики Olimpbet , так это в том, что матч в Тбилиси, по всей видимости, будет «низовым». И это неудивительно: в ЛН-2024/25 обе сборные не блещут результативностью, забивая в среднем чуть более одного мяча за игру.

Источник: Olimpbet Arena