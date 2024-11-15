Смогут ли Испания с Португалией досрочно выиграть свои группы?

15 ноября продолжится пятый тур группового этапа Лиги наций. Аналитика Olimpbet на важнейшие матчи дня.

Дания – Испания. 16 ноября, 00:45 (время Астаны)

Триумфаторы Евро-2024 ожидаемо лидируют в четвертой группе элитного дивизиона Лиги наций. А в случае гостевой победы над Данией сборная Испании досрочно гарантирует себе первенство в квартете.

И эксперты Olimpbet считают такой расклад более чем реалистичным, отдавая «красной фурии» серьезное предпочтение в сражении с «алой гвардией».

Скандинавы очень неудачно действуют против испанцев, особенно в последнее время. Из пяти встреч, проведенных между соперниками в этом веке, «викинги» ни разу не смогли добиться хотя бы мирного исхода.

Команда Луиса де ла Фуэнте была сильнее и в домашнем матче первого круга текущего розыгрыша, выиграв со счетом 1:0.

Однако серьезной проблемой для «красной фурии» могут стать кадровые потери. Травмированы свежеиспеченный обладатель «Золотого мяча» Родри и лучший защитник минувшего первенства континента Дани Карвахаль. Дани Ольмо только вернулся в строй, но еще не набрал оптимальных кондиций. А Ламин Ямаль получил новое повреждение и в Копенгагене точно не сыграет.

Конечно, потеря молодого таланта «Барселоны» заметно отразится на атакующем потенциале «красной фурии». Впрочем, аналитики Olimpbet практически не сомневаются, что и без Ямаля сборная Испании забьет датчанам. Правда, особо результативного матча на арене «Паркен» ждать, по их мнению, не стоит – команды вряд ли пробьют «верх».

Португалия – Польша. 16 ноября, 00:45

Как и их испанские соседи, португальцы также имеют возможность заранее обеспечить себе победу в группе. Правда, для этого им надо не только самим обыграть Польшу, но и рассчитывать на то, что в параллельном матче хорваты недосчитаются очков в выездной встрече с шотландцами.

Эксперты Olimpbet почти не сомневаются, что, по крайней мере, свою часть задачи «европейские бразильцы» благополучно решат, считая их безоговорочными фаворитами домашней битвы с «белыми орлами».

Поляки, мягко выражаясь, не блещут в этом розыгрыше Лиги наций – всего одна победа и четыре набранных очка из 12 возможных. Основная задача для них – сохранение прописки в дивизионе А. Поэтому главный соперник «белых орлов» – не португальцы, а шотландцы, которых им принимать на своем поле в последнем туре.

Португалия же одной ногой в плей-офф, и она будет запредельно мотивирована одержать победу в заключительном домашнем матче группового этапа ЛН.

Однако хозяевам непременно стоит заглянуть в статистику противостояний. В двух предыдущих встречах с поляками в родных стенах они выиграть не смогли, оба раза фиксировалась ничья.

Но на этот раз аналитики Olimpbet оценивают вероятность мирного исхода даже ниже, чем разгромную победу команды Роберто Мартинеса с перевесом в четыре мяча.

Источник: Olimpbet Arena