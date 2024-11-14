Забьет ли сборная Казахстана первый гол в Лиге наций?

Аналитика Olimpbet на домашнюю игру «ястребов» с командой Австрии, а также на бельгийскую гастроль сборной Италии.

Казахстан – Австрия. 14 ноября, 20:00 (время Астаны)

Сборная Казахстана – безоговорочный аутсайдер третьей группы, у которой остались чисто математические шансы на сохранение прописки во втором по силе эшелоне Лиги наций.

Австрия – один из трех лидеров квартета. И имеет, как и Норвегия со Словенией, семь очков в своем активе. Победа в Алматы заметно повышает шансы альпийской команды на победу в четверке, и эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что у гостей отличные перспективы в выездной встрече с казахстанцами.

В пользу австрийцев – огромный статистический перевес. За всю историю взаимоотношений, насчитывающую пять матчей, «ястребы» не просто ни разу не смогли выиграть у этого соперника, они не забили ему ни одного гола.

А две предыдущие встречи сборная Казахстана проиграла команде Австрии с одинаковым счетом 0:4. Причем одно из этих поражений пришлось уже на текущий розыгрыш Лиги наций.

У хозяев предстоящей битвы еще и серьезные кадровые проблемы. На поле «Центрального» стадиона из-за перебора желтых карточек не выйдут Ислам Чесноков и Нуралы Алип. При огромном дефиците качественных исполнителей потеря двух этих футболистов может оказаться невосполнимой.

В общем, коллективу Станислава Черчесова предстоит сражение с очень серьезным, мотивированным и неудобным противником. Пожалуй, главная интрига предстоящей игры кроется даже не в том, какая из команд одержит победу, а сумеют ли казахстанцы отметиться первым забитым мячом в этом цикле.

Аналитики Olimpbet такой возможности не исключают, хотя вероятность хозяйского гола и оценивается ими невысоко – ниже, чем вариант, при котором Казахстан не забьет. Но мы все равно болеем за нашу сборную и желаем ей успеха!

Бельгия – Италия. 15 ноября, 00:45

Сборная Италии единолично возглавляет вторую группу элитного дивизиона, ведя борьбу за победу в ней с командой Франции. За два тура до финиша «скуадра адзурра» опережает «трехцветных» всего на одно очко.

Для сохранения лидерства ей необходимо обыгрывать в гостях Бельгию, так как вряд ли приходится сомневаться в том, что в параллельном матче квартета французы возьмут верх над израильтянами.

Но эксперты Olimpbet не видят в команде Лучано Спаллетти фаворита предстоящего матча, отдавая даже небольшое предпочтение хозяевам.

Это может показаться нелогичным, ведь «красные дьяволы» уже не рассчитывают на первенство в группе. В четырех предыдущих матчах Лиги наций бельгийцы одержали всего одну победу – над теми самыми безнадежными аутсайдерами из Израиля.

К тому же обстановка внутри сборной Бельгии оставляет желать лучшего – многие ее лидеры отказываются защищать честь страны, пока национальную команду возглавляет Доменико Тедеско.

Тем не менее «красным дьяволам» удалось каким-то образом зацепить ничью у итальянцев в выездном матче первого круга ЛН. Встреча в Риме, состоявшаяся 10 октября, завершилась со счетом 2:2. Так что «голубой эскадре» в любом случае нужно держать ухо востро.

А болельщикам обеих сборных вряд ли стоит надеяться на град забитых мячей. По мнению аналитиков Olimpbet , центральный матч четверга в Лиге наций с большой долей вероятности будет «низовым».

Источник: Olimpbet Arena