Реклама
0

Забьет ли сборная Казахстана первый гол в Лиге наций?

Аналитика Olimpbet на домашнюю игру «ястребов» с командой Австрии, а также на бельгийскую гастроль сборной Италии.

Казахстан – Австрия. 14 ноября, 20:00 (время Астаны)

Сборная Казахстана – безоговорочный аутсайдер третьей группы, у которой остались чисто математические шансы на сохранение прописки во втором по силе эшелоне Лиги наций.

Австрия – один из трех лидеров квартета. И имеет, как и Норвегия со Словенией, семь очков в своем активе. Победа в Алматы заметно повышает шансы альпийской команды на победу в четверке, и эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что у гостей отличные перспективы в выездной встрече с казахстанцами.

В пользу австрийцев – огромный статистический перевес. За всю историю взаимоотношений, насчитывающую пять матчей, «ястребы» не просто ни разу не смогли выиграть у этого соперника, они не забили ему ни одного гола.

А две предыдущие встречи сборная Казахстана проиграла команде Австрии с одинаковым счетом 0:4. Причем одно из этих поражений пришлось уже на текущий розыгрыш Лиги наций.

У хозяев предстоящей битвы еще и серьезные кадровые проблемы. На поле «Центрального» стадиона из-за перебора желтых карточек не выйдут Ислам Чесноков и Нуралы Алип. При огромном дефиците качественных исполнителей потеря двух этих футболистов может оказаться невосполнимой.

В общем, коллективу Станислава Черчесова предстоит сражение с очень серьезным, мотивированным и неудобным противником. Пожалуй, главная интрига предстоящей игры кроется даже не в том, какая из команд одержит победу, а сумеют ли казахстанцы отметиться первым забитым мячом в этом цикле.

Аналитики Olimpbet такой возможности не исключают, хотя вероятность хозяйского гола и оценивается ими невысоко – ниже, чем вариант, при котором Казахстан не забьет. Но мы все равно болеем за нашу сборную и желаем ей успеха!

Бельгия – Италия. 15 ноября, 00:45

Сборная Италии единолично возглавляет вторую группу элитного дивизиона, ведя борьбу за победу в ней с командой Франции. За два тура до финиша «скуадра адзурра» опережает «трехцветных» всего на одно очко.

Для сохранения лидерства ей необходимо обыгрывать в гостях Бельгию, так как вряд ли приходится сомневаться в том, что в параллельном матче квартета французы возьмут верх над израильтянами.

Но эксперты Olimpbet не видят в команде Лучано Спаллетти фаворита предстоящего матча, отдавая даже небольшое предпочтение хозяевам.

Это может показаться нелогичным, ведь «красные дьяволы» уже не рассчитывают на первенство в группе. В четырех предыдущих матчах Лиги наций бельгийцы одержали всего одну победу – над теми самыми безнадежными аутсайдерами из Израиля.

К тому же обстановка внутри сборной Бельгии оставляет желать лучшего – многие ее лидеры отказываются защищать честь страны, пока национальную команду возглавляет Доменико Тедеско.

Тем не менее «красным дьяволам» удалось каким-то образом зацепить ничью у итальянцев в выездном матче первого круга ЛН. Встреча в Риме, состоявшаяся 10 октября, завершилась со счетом 2:2. Так что «голубой эскадре» в любом случае нужно держать ухо востро.

А болельщикам обеих сборных вряд ли стоит надеяться на град забитых мячей. По мнению аналитиков Olimpbet, центральный матч четверга в Лиге наций с большой долей вероятности будет «низовым».

Источник: Olimpbet Arena

Опубликовано: Александр Алферьев
Рекомендуем
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта, 09:37
Умар Нурмагомедов: «Думал, что финиширую этого парня, но он слишком силен»
3 марта, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
Манчестер Сити или Тоттенхэм? Что выбрала судьба?
46 минут назадРеклама
Смогут ли Испания с Португалией досрочно выиграть свои группы?
сегодня, 11:13Реклама
Норвегия – Казахстан: матч, в котором решается только судьба Черчесова
сегодня, 10:45Реклама
Акция «1xPunch» ОТ 1XBET
сегодня, 08:41Реклама
СТАВКА БЕЗ РИСКА ОТ 1XBET
сегодня, 07:08Реклама
«Локомотив» не сможет переехать армейцев? Расклад от Olimpbet
вчера, 10:08Реклама
Казахстан – Австрия: команда Черчесова всё ещё без голов и без побед
13 ноября, 10:55Реклама
«Барыс» ожидает очередное поражение?
13 ноября, 10:50Реклама
Как прошло празднование чемпионства ФК «Кайрат»?
12 ноября, 15:37Реклама
Битва лидеров КХЛ: «Спартак» остановит «Локомотив»?
12 ноября, 12:34Реклама