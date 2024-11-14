«Локомотив» не сможет переехать армейцев? Расклад от Olimpbet

В Западной конференции КХЛ продолжается выяснение отношений среди лидеров. Пока что «Локомотив» недосягаем для своих преследователей, но, похоже, его невероятная победная серия может прерваться.

ЦСКА (Москва) – «Локомотив» (Ярославль). 14 ноября, 21:30 (время Астаны)

Центральная встреча этого игрового дня в КХЛ состоится в Москве. «Локомотив» не проигрывает вот уже 11 матчей к ряду. Но на этот раз, по мнению экспертов Olimpbet , шансы обеих команд на победу равны.

Для «армейцев» этот матч очень принципиален. Именно «Локомотив» всухую выбил их в прошлом сезоне со второго раунда плей-офф, обыграв во всех четырех встречах. А в нынешнем сезоне финалисты Кубка Гагарина не менее сильны и проигрывают очень редко.

Оба соперника выступают на Западе. ЦСКА, спонсором которого является Olimpbet, имел трехдневный перерыв. До этого клуб обыграл на своем льду «Ладу» (4:1), отойдя от предыдущих поражений от «Спартака» (1:2) и «Торпедо» (1:3).

Подопечные Ильи Воробьева в этом сезоне – одни из лучших по реализации большинства. Команда играет результативно, часто выигрывая с хорошим отрывом.

Но при этом стабильности «армейцам» не хватает. Этот клуб может обыграть кого-то из топовых оппонентов, а потом потерпеть ряд нелогичных поражений. Оттого и находятся «красно-синие» на дне зоны плей-офф, хотя могли быть гораздо выше. Тем более, что отрыв от топ-3 колеблется в пределах двух-трех очков.

«Локомотив», лидер Восточной конференции и общей турнирной таблицы, набрал невероятный ход. В последнем матче против московского «Спартака» ярославский клуб одержал 11-ю победу подряд (2:0). 23 из 27-ми сыгранных матчей команда Игоря Никитина завершила в свою пользу. У «железнодорожников» лучшая линия обороны в лиге, которая пропускает в среднем менее двух шайб за матч, при том, что нападение забрасывает в среднем по три шайбы.

Аналитики Olimpbet считают, что обе команды будут играть осторожно, поджидая ошибки соперника. Скорее всего, в матче будет заброшено не более 4,5 шайбы.

«Спартак» (Москва) – «Северсталь» (Череповец). 14 ноября, 21:30

Команды, которые являются спонсорскими активами Olimpbet , также ведут борьбу за лидерство в Западной конференции КХЛ. По мнению экспертов, на этот раз победителями должны стать хозяева льда.

«Спартак» – вторая команда за Западе и третья в общей турнирной таблице. Она является претендентом на победу в регулярном чемпионате. Но чтобы обойти «Локомотив» и «Трактор», нужно допускать как можно меньше ошибок.

В предыдущем матче именно ярославский клуб прервал победную серию «красно-белых», которая составляла пять матчей (0:2). Чтобы оправиться от поражения, нанесенного прямым конкурентом, у подопечных Алексея Жамнова был всего один день.

Одно из преимуществ «Спартака» – строгая дисциплина. Эту команду очень трудно подловить в меньшинстве. Но на этот раз ей достанется соперник, который удаляется еще меньше, имея в этом пункте самый низкий показатель в Лиге.

«Северсталь» идет на Западе четвертой, отставая от тройки всего на два очка. Этот выезд для череповчан складывается неудачно, они проиграли уже два из трех матчей.

В последней встрече было сухое поражение от «Витязя» (0:2). Причем они могли перевести в овертайм, но обидно пропустили в пустые ворота за две секунды до финальной сирены.

Оба соперника, умея практически не удаляться, играют результативно. На своем льду «Спартак» чаще выигрывает у «Северстали», но оба клуба много забивают друг другу. Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что победителями со льда уйдут хозяева. Наиболее вероятен выигрыш «Спартака» как минимум в три гола.

Источник: Olimpbet Arena