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Казахстан – Австрия: команда Черчесова всё ещё без голов и без побед

Клубный футбол ушёл на паузу, а значит, нас ожидают очередные матчи сборных. Казахстанская аудитория в первую очередь будет пристально следить за решающими матчами своей сборной в Лиге наций. 17 ноября будет ответный матч против Норвегии с Холандом, а уже завтра, 14 ноября, подопечные Черчесова в Алматы принимают Австрию. Матч запланирован на 20:00.

А у букмекерской компании Tennisi.kz прямо сейчас проходит ежегодная акция «Бонусябрь». В течение месяца каждый день на сайте и в приложении компании появляются простые и нескучные задания, выполнение которых приносит игрокам реальные деньги и бонусы. За период акции каждый игрок может получить до 80 тысяч тенге на бонусный счёт и до 50 тысяч тенге – реальными на основной счёт. Например, 14 ноября игрок может поставить 4444 тенге на экспресс от 5 и более событий, в случае незахода ставки, вся сумма вернётся на бонусный счёт. Участвовать в акции можно один раз.

Сборная Казахстана сильно выбивается из своего квартета в Лиге наций. Норвегия, Австрия и Словения набрали по 7 очков, а у казахстанцев лишь одно, добытое в домашней игре против норвежцев. Всё ещё команда при российском тренере не может даже забить. Общий счёт четырёх встреч – 0:8.

Задача для казахстанской сборной осложняется недоступностью Нуралы Алипа и Ислама Чеснокова в грядущем матче, у них перебор жёлтых карточек.

Предыдущий очный матч, который проходил в Линце, Казахстан проиграл с разгромным счётом 0:4. Несмотря на такое поражение, Станислав Черчесов отметил, что увидел прогресс в той встрече. Но в следующем матче против Словении Казахстан снова проиграл. Правда, не разгромно, а с минимальным счётом. Поможет ли тот самый прогресс в решающих двух играх?

Завтрашний соперник – Австрия. Команда Ральфа Рангника летом пошумела на Евро, но Лигу наций начала смазано – ничья со Словенией и поражение от Норвегии. Правда, затем учинила разгром не только казахстанской команде, но и сборной Норвегии, взяв реванш (5:1). Вероятно, австрийцы приезжают без потерь в составе – никаких дисквалификаций и травм игроков основы.

Букмекерская компания Tennisi.kz предлагает коэффициент 11.50 на победу Казахстана, 6.20 – на ничью и 1.25 – на победу австрийцев.

Также можно рассмотреть ставку «ЖК. Победа Казахстана». Сборная Казахстана получала больше жёлтых карточек, чем соперник, в трёх из четырёх последних игр.

Самые нескучные ставки на спортивные события вы всегда можете найти в мобильном приложении, а также на сайте Tennisi.kz.

Опубликовано: Александр Алферьев
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